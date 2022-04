DGAP-Ad-hoc: Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Delisting

04.04.2022 / 16:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG beschließt Delisting der Anleihe



München, den 4. April 2022



Die Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG ("Gesellschaft") hat folgende nachrangige, festverzinsliche Inhaberschuldverschreibungen begeben: Die Tranche A (ISIN DE000A2AALN4/WKN A2AALN), die Tranche B (ISIN DE000A2AALP9/WKN A2AALP) und die Tranche C (ISIN DE000A2G8V82/WKN A2G8V8) der Inhaberschuldverschreibungen (gemeinsam "Inhaberschuldverschreibungen").



Die Geschäftsführung hat heute mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters und des vorläufigen Gläubigerausschusses beschlossen, den Widerruf der Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr an der Börse München zu beantragen. Die Gesellschaft wird die erforderlichen Maßnahmen für das Delisting der Inhaberschuldverschreibungen unverzüglich vornehmen. Der Beschluss zum Delisting erfolgte insbesondere vor dem Hintergrund der mit der Einbeziehung zum Börsenhandel verbundenen und der wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft nicht mehr angemessenen Kosten. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt darüber informieren, wann die Einbeziehung der Inhaberschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse München endet, sobald dieser Termin feststeht.



Jens Mühlhaus

Geschäftsführer

presse-ag@greencity.de

