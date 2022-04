Dass in Games allerhand Bonuspunkte für erbrachte Leistungen gesammelt werden können, ist keine Neuigkeit. Die meisten Spiele basieren auf einem solche System. Dass diese jedoch im echten Leben einen Nutzen haben, macht die Sache spannend. "Haben Sie eine Payback-Karte?" Diese Frage wird einem bei so ziemlich jedem Einkauf in den örtlichen Supermärkten gestellt. Die einen verneinen und bezahlen, die anderen bejahen, halten ihre Paybackkarte vor das Lesegerät und sammeln fleißig Payback-Punkte mit jedem Einkauf. Wer schon zur digitaleren Generation gehört, benutzt statt der Karte die konzerneigene App zum Punktesammeln. In genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...