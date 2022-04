BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht im neuen Bericht des Weltklimarats einen Beleg für die Notwendigkeit von Forschung zu technologischen Antworten auf die Erderwärmung. So müsse die Industrie auf Wasserstoff umgestellt und Mobilität klimafreundlich gestaltet werden, erklärte sie am Montag in Berlin. "Und wir müssen neue Technologien und Methoden entwickeln, zum Beispiel zur Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre. Denn wir wollen lieber auf Innovationen setzen als auf Verzicht." Das werde nur bei massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung gelingen.

Die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik, Jennifer Morgan, zeigte sich äußerst alarmiert. "Der heutige Bericht zeigt mit erschreckender Klarheit erneut: die Welt steht in Flammen und die Staatengemeinschaft tut noch nicht genug, um den Brand zu löschen. Alle Staaten müssen jetzt mehr tun, um den 1,5-Grad-Pfad offen zu halten und somit noch dramatischere, irreversible Folgen für unser Leben und die Umwelt auf unserem Planeten abzuwenden", forderte sie.

Die Bundesregierung wolle die Präsidentschaft in der G7-Gruppe entwickelter Staaten nutzen, um andere Länder von mehr Anstrengungen für den Klimaschutz zu überzeugen. "Dabei haben die Industriestaaten eine besondere Verantwortung und müssen vorangehen." Anfällige Staaten sollten besonders unterstützt werden.

Die Begrenzung der Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad ist nach Ansicht des Weltklimarats nur noch zu erreichen, wenn der Ausstoß von Treibhausgasen sofort und drastisch verringert wird. Das geht aus einem Bericht hervor, den der Weltklimarat (IPCC) am Montag veröffentlichte./hrz/DP/nas