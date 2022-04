Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (18/22)

As from April 4, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR APPLE X5 AVA 4 GB00BL011X95 BULL ATVI X5 AVA 1 GB00BW6R9S98 BULL BILIBI X5 AVA 2 GB00BL072018 BULL BILI X5 AVA 1 GB00BG5XFK01 BULL CLIMEB X3 AVA 1 GB00BG5TR686 BEAR DJIA X15 AVA 12 GB00BL023144 BEAR DJIA X20 AVA 4 GB00BL042D50 BEAR CO2 X10 AVA 16 GB00BL06D501 BEAR CO2 X10 AVA 18 GB00BNTQ2H05 BEAR EQT X5 AVA 3 GB00BL028D17 BEAR ERICB X5 AVA 2 GB00BW6RRG31 BULL FACE X5 AVA 3 GB00BG5V1069 BULL FACE X5 AVA 2 GB00BW007136 BULL FB X6 AVA 01 GB00BG5W8865 BULL DAX X15 AVA 13 GB00BKZZ4Q30 BULL DAX X18 AVA 9 GB00BL019L34 BEAR DAX X18 AVA 14 GB00BL042L35 BULL DAX X18 AVA 8 GB00BL013J91 BULL DAX X20 AVA 5 GB00BL02GW60 BEAR DAX X20 AVA 10 GB00BL04K642 BEAR GM X5 AVA 02 GB00BL01L844 BULL HSI X10 AVA 1 GB00BG61QD33 BEAR HSI X15 AVA 3 GB00BL01WP86 BEAR NASD X18 AVA 11 GB00BL06CS66 BEAR NASD X18 AVA 12 GB00BL07YJ45 BULL NASDQ X20 AVA 5 GB00BL02H345 BEAR NASD X10 AVA 14 GB00BL01N881 BEAR NASDQ X20 AVA 8 GB00BL04VZ09 BEAR NASD X15 AVA 19 GB00BL04VY91 BEAR NASDQ X20 AVA 7 GB00BL03YQ99 BEAR NASD X18 AVA 10 GB00BL04ZY71 BULL NETFLX X5 AVA 3 GB00BW6RR183 BULL NFLX X6 AVA 1 GB00BG5XF444 BULL NFLX X5 AVA 2 GB00BW6Q0Y91 BEAR OMX X15 AVA 19 GB00BL035668 BEAR OMX X12 AVA 11 GB00BL017L93 BULL OMX X15 AVA 11 GB00BKZYHH29 BEAR OMX X8 AVA 3 GB00BKZYS020 BEAR OMX X12 AVA 12 GB00BL022G28 BEAR OMX X15 AVA 18 GB00BL01MZ86 BEAR OMX X20 AVA 10 GB00BL03Z444 BEAR OMX X18 AVA 14 GB00BL041C78 BULL OMX X20 AVA 11 GB00BL070C98 BEAR OMX X10 AVA 5 GB00BG5YY286 BEAR OMX X10 AVA 10 GB00BL013C23 BULL ONCO X3 AVA 1 GB00BG5X0B62 BEAR ONCO X2 AVA 2 GB00BL07S473 BULL PLBY X3 AVA 1 GB00BL07TF53 BULL PAYPAL X5 AVA 2 GB00BL070Z26 BULL PAYPAL X5 AVA 1 GB00BW6RPY72 BULL SAABB X5 AVA 1 GB00BW6Q6H47 BULL SAND X8 AVA 1 GB00BG5W6158 BULL SKFB X8 AVA 1 GB00BG5W6N72 BEAR SNAP X3 AVA 3 GB00BL01WQ93 BULL SPCE X3 AVA 1 GB00BL07SV47 BEAR OLJA X8 AVA 11 GB00BL055Q26 BEAR OLJA X5 AVA 7 GB00BL01LM82 BEAR OLJA X15 AVA 17 GB00BNTPLS18 BEAR OLJA X12 AVA 21 GB00BNTQP482 BEAR OLJA X12 AVA 18 GB00BL05HJ97 BEAR OLJA X15 AVA 16 GB00BL083L27 BEAR OLJA X15 AVA 18 GB00BNTQMC55 BEAR OLJA X12 AVA 20 GB00BNTPM226 BEAR OLJA X12 AVA 17 GB00BL04SV57 BEAR OLJA X15 AVA 14 GB00BL05QN66 BEAR OLJA X10 AVA 18 GB00BL06Q396 BEAR OLJA X10 AVA 17 GB00BL056W50 BEAR OLJA X6 AVA 2 GB00BL043K92 BEAR OLJA X3 AVA GB00BVZV0L50 BEAR OLJA X15 AVA 15 GB00BL070418 BEAR OLJA X15 AVA 19 GB00BNTR3X69 BEAR OLJA X3 AVA 3 GB00BKZYRJ41 BEAR OLJA X12 AVA 19 GB00BL07WG73 BEAR KAKAO X5 AVA 1 GB00BVZYWB80 BEAR WTI X15 AVA 14 GB00BL07ZZ77 BEAR WTI X15 AVA 15 GB00BL08FQ14 BEAR WTI X12 AVA 12 GB00BL05DP77 BEAR WTI X15 AVA 16 GB00BNTQGH82 BEAR WTI X15 AVA 12 GB00BL05QR05 BULL GULD X15 AVA 1 GB00BG5XQ961 BEAR GULD X10 AVA 2 GB00BVZXKJ95 BEAR COPPE X12 AVA 1 GB00BL04C912 BEAR BENSIN X5 AVA 6 GB00BL02G370 BULL GAS X12 AVA 22 GB00BNTQGC38 BEAR GAS X12 AVA 16 GB00BNTQBZ10 BEAR GAS X12 AVA 17 GB00BNTQGJ07 BEAR GAS X12 AVA 14 GB00BNTPK402 BEAR GAS X12 AVA 15 GB00BNTQ2J29 BULL GAS X12 AVA 20 GB00BL074K52 BEAR GAS X5 AVA 5 GB00BL02RM36 BEAR GAS X12 AVA 13 GB00BL08CQ09 BULL GAS X12 AVA 21 GB00BNTPFW36 BEAR GAS X5 AVA 2 GB00BG5WB650 BULL PALLA X12 AVA 5 GB00BL070M96 BULL PALLA X10 AVA 3 GB00BL011T59 BULL PALLA X12 AVA 4 GB00BL061Z68 BULL PALLA X12 AVA 8 GB00BNTQG234 BEAR PALLA X12 AVA 5 GB00BL05QP80 BEAR PALL X10 AVA 12 GB00BL061B25 BULL PALLAD X8 AVA 3 GB00BL011S43 BULL PALLA X12 AVA 3 GB00BL05QW57 BULL PALLA X12 AVA 7 GB00BNTQCK32 BULL SILV X12 AVA 12 GB00BL038C32 BULL SILV X15 AVA 10 GB00BL042912 BULL SILV X15 AVA 12 GB00BL05XF75 BULL SILV X15 AVA 11 GB00BL04Y734 BEAR SILV X15 AVA 15 GB00BL052K58 BEAR SP50 X18 AVA 10 GB00BL03ZM27 BEAR SP50 X15 AVA 16 GB00BL03ZL10 BULL SWMA X10 AVA 1 GB00BG5W5W98 BEAR TESLA X3 AVA 2 GB00BL01LB77 BULL TWTR X5 AVA 1 GB00BG5XF550 BEAR VISA X5 AVA 2 GB00BG5W7Q78 BEAR XOM X5 AVA 1 GB00BG5YC134 BULL ZM X5 AVA 02 GB00BL081S55 BULL ZM X5 AVA 01 GB00BL05W057 The last day of trading will be April 4, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.