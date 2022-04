Bad Wimpfen (ots) -Designer Michael Michalsky hat für Lidl zum Zeichenblock gegriffen und läutet mit einer Heimtextil-Kollektion in Pastell- und Pudertönen den Frühling ein. Lidl-Kunden erwarten exklusiv ab dem 7. April Hand- und Duschtücher aus reiner Baumwolle, Satin-Bettwäsche teilweise mit Wendedesign, weiche Frottier-Bademäntel sowie kuschelige Mikrofaser-Wohndecken. Erhältlich sind die Textilien in verschiedenen Farben- und Größenvariationen in allen deutschen Lidl-Filialen und im Lidl-Onlineshop.Michalsky bedient sich bei seiner Kollektion saisonaler Elemente, wie florale Bettwäsche-Muster und eine Farbwelt in zartem rosa, creme und frischem Grau. Die Produkte in bester Qualität gibt es zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zwischen 4,99 Euro und 29,99 Euro solange der Vorrat reicht.Die Bettwäsche, Hand- und Duschtücher sowie Bademäntel sind "Made in Green"-zertifiziert. Das "Made in Green"-Label kennzeichnet schadstoffgeprüfte Textilien, die unter nachhaltigen und sozial verträglichen Bedingungen hergestellt wurden. Die Wohndecken sind nach "OEKO-TEX 100" für schadstoffgeprüfte Textilien zertifiziert.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5188706