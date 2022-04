Die Team-Hyperice-Botschafter Kelly Slater, Robin Arzón, Tony Finau und weitere bilden das Go Collective, eine neue gemeinschaftsorientierte Initiative, die Menschen dazu inspiriert, der täglichen Bewegung Priorität einzuräumen

Das neue Massagegerät ist für das alltägliche Wohlbefinden konzipiert und die bisher tragbarste, leichteste und vielseitigste Hypervolt der Marke

Hyperice, eine globale Hochleistungs-Wellness-Marke, hat heute eine neue und verbesserte Version seines ursprünglichen, preisgekrönten Handmassageräts, dem Hypervolt Go, vorgestellt. Das neu gestaltete, leichte und vielseitige Hypervolt Go 2 ist das fortschrittlichste tragbare Perkussionsmassagegerät auf dem Wellnessmarkt und wurde entwickelt, um die Bewegungsfreiheit der Menschen mit nur einer fünfminütigen Behandlung pro Tag zu erweitern1

Der Hypervolt Go 2 ergänzt die Palette der leistungsstarken Perkkussionsgeräte des Unternehmens, zu denen auch das kürzlich eingeführte Hypervolt 2 und der Hypervolt 2 Pro gehören. Sie alle helfen sowohl dem Alltagsnutzer als auch dem Profisportler dabei, Stress und Muskelverspannungen mit der Handfläche wegzumassieren.

"Seit über 10 Jahren konzentriert sich Hyperice unermüdlich auf die Entwicklung innovativer Produkte, die Menschen auf der ganzen Welt helfen, sich besser zu bewegen und zu leben. Das neue Hypervolt Go 2 bietet eine einzigartige Kombination aus Leistung und Tragbarkeit für den wellnessorientierten Verbraucher", sagte Jim Huether, CEO von Hyperice. "Der Hypervolt Go 2 wurde für diejenigen entwickelt, die durchstarten wollen, und ist ein Wellness-Essential perfekt für alle, die sich zu Hause oder unterwegs bewegen und jeden Tag ihr Bestes geben wollen."

"Das Hypervolt Go 2 ist das Ergebnis unseres "Design First"-Ansatzes, um ein Produkt zu schaffen, das so gut aussieht, wie es sich anfühlt. Wir wollten ein Produkt entwickeln, das die Leute überallhin mitnehmen und benutzen können", sagt Anthony Katz, Gründer und Präsident von Hyperice. "Mit diesem neuesten Mitglied der Hypervolt-Familie bietet das Hypervolt Go 2 mehr Auswahl für mehr Menschen und an mehr Orten als je zuvor."

WELLNESS, DIE SICH MIT IHNEN BEWEGT

Das neue Hypervolt Go 2 hat ein anspruchsvolles Design mit minimalistischem Look und arktisch-grauer Oberfläche und liegt gut in der Hand und am Körper. Es ist für eine lange Lebensdauer gebaut, mit hochwertigen Materialien und intuitiver Ergonomie. Das Hypervolt Go 2 ist so konzipiert, dass es bequem überallhin mitgenommen werden kann, wo auch immer der Benutzer unterwegs ist, und bietet unter anderem folgende Funktionen:

Patented QuietGlide-Technologie für nahezu geräuschlosen Betrieb

Verbesserter Luftstrom und Belüftung

Neue LED-Geschwindigkeitssensoren und Steuerung auf der Rückseite

Neuer ergonomischer Griff

LED-Band für den Batteriezustand

Drei Geschwindigkeiten für kraftvolle Perkussion

Go das Design des Hypervolt Go 2.

Katz erläutert weiter: "Unser Ziel war es von Anfang an, ein Perkussiongerät in so viele Hände wie möglich zu geben. Um dies zu erreichen, müssen wir weiterhin Produkte entwickeln, die für ein möglichst breites Publikum von Nutzern zugänglich sind. Wir wissen auch, dass die Menschen in der sich öffnenden Welt ständig unterwegs sind und dass der Platz oft begrenzt ist. Je kleiner man das Gerät also machen kann, desto mehr Orte kann man damit erreichen und desto mehr kann man es nutzen. Hypervolt Go 2 ist der nächste Schritt zur Erreichung dieses Ziels."

"In der jetzigen Phase meiner Karriere geht es um Langlebigkeit und die Erhaltung eines Wettbewerbsvorteils", sagte Kelly Slater, 11-facher World Surf League Champion und Hyperice Athlete-Investor. "Um bei Wettkämpfen mein Bestes geben zu können, muss ich mich überall gut fühlen. Deshalb verlasse ich das Haus nie ohne den Hypervolt Go 2. Es ist das Nonplusultra in Sachen Mobilität, es ist absolut geräuschlos und es kommt mir sehr gelegen, egal ob ich mich auf ein großes Ereignis vorbereite oder einfach nur meine alltäglichen Schmerzen bekämpfe."

Das Hypervolt Go 2 kostet 199 (199 £; 229 €) und ist ab sofort in Nordamerika und anderen ausgewählten Regionen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter hyperice.com. Um ein Gerät zu kaufen, besuchen Sie bitte die jeweiligen Landes-Websites: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, Vereinigtes Königreich und die USA.

Mehr Informationen zum Hypervolt Go 2 finden Sie unter hyperice.com.

WIR STELLEN VOR: DAS GO COLLECTIVE

Um das Ethos der Go-Linie zu verstärken, hat Hyperice im TeamHyperice eine vielfältige Gruppe von Personen aus verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengestellt, die die Grenzen dessen, was "Go get it" bedeutet, immer weiter hinausschieben. Das Go Collective möchte aus der Bewegung eine Bewegung machen, die die vielen Dimensionen von Fitness, Mode, Lifestyle, Sport, Reisen, Langlebigkeit, Wellness, Kunst, Familie und mehr umfasst. Hyperice hofft, dass das Go Collective die Menschen überall auf der Welt dazu inspiriert, ihr tägliches Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen, indem sie Geschichten erzählen und sich an Gemeinschaftsinitiativen und Veranstaltungen beteiligen.

Lernen Sie die Gründungsmitglieder des Go Collectives kennen:

Robin Arzón, Head Instructor und VP of Fitness Programming bei Peloton

Tony Finau, PGA TOUR-Golfer

Adrianne Ho, Model und Gründerin des Sweat The Style The Farmers Market Global

Joe Holder, Nike Master Trainer und Gründer von The Ocho System

Alix Klineman, Olympischer Goldmedaillengewinner im Beach-Volleyball

Kelly Slater, Professional Surfer

Nigel Sylvester, Pro BMX-Athlet und Content Creator

Raven B. Varona (Ravie B), Profi-Fotograf

"Ich bin stolz darauf, ein Mitglied des neuen Go Collective von Hyperice zu sein, weil es eine Gemeinschaft für Menschen darstellt, die jeden Tag für sich selbst und für andere da sind", sagte Robin Arzón, Head Instructor und VP of Fitness Programming bei Peloton. "Ich glaube an die transformative Kraft der Bewegung, und als Mutter, Ehefrau und Sportlerin motiviert mich die Möglichkeit, in allen Bereichen meines Lebens mein Bestes zu geben, immer wieder aufs Neue. Die Produktreihe von Hyperice und insbesondere der Hypervolt Go 2 sind meine bevorzugten Wellness-Tools, die mir helfen, jeden Tag mein Bestes zu geben."

"Ich nehme meine Rolle als Ehemann und Vater von fünf Kindern noch ernster als meine Karriere als Profigolfer. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Erhaltung der Gesundheit ein wichtiger Teil meines Engagements für Leistung ist, aber noch wichtiger ist es für mich, dass ich die beste Version meiner selbst bin, wenn ich wertvolle Zeit mit meiner Familie verbringe", sagte Tony Finau, PGA TOUR-Spieler und Hyperice-Investor. "Der Hypervolt Go 2 begleitet mich überall hin auf dem Platz während des Wettkampfs, beim Training und in der Erholung sowie auf Reisen zwischen den Turnieren um sicherzustellen, dass ich auch in den kommenden Jahren an die Grenzen meines vollen Potenzials gehen kann."

"Wenn es darum geht, sich am besten zu fühlen, ist es wichtig, sich jeden Tag zu bewegen und sich effektiv zu bewegen, und Erholung ist ein wichtiger Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes für das allgemeine Wohlbefinden eines Menschen", sagte Joe Holder, Nike Master Trainer und Gründer des Ocho System. "Als jemand, der die Möglichkeit hat, so vielen Menschen dabei zu helfen, ihre persönliche Version von Wellness zu finden, ist der Hypervolt Go 2 ein unglaubliches Werkzeug, das jeder nutzen kann, um sicherzustellen, dass sie Tag für Tag zurückkommen können bereit, alles andere als durchschnittlich zu sein."

Um der Go Collective-Gemeinschaft beizutreten, folgen Sie Hyperice auf sozialen Netzwerken instagram.com/hyperice und twitter.com/hyperice und melden Sie sich für E-Mails an unter hyperice.com, um exklusive Inhalte, Sonderangebote, Zugang zu Veranstaltungen und mehr freizuschalten. Weitere Informationen unter: hyperice.com/newsroom/go-collective

Über Hyperice

Hyperice ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: den Menschen auf der ganzen Welt zu helfen, sich zu bewegen und besser zu leben. Seit über zehn Jahren steht Hyperice an der Spitze einer globalen Bewegung an der Grenze zwischen Erholung und Wellness und hat sich auf Klopftherapie (Hypervolt-Linie), dynamische Luftkompression (Normatec-Linie), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Linie), Wärmetechnologie (Venom-Linie), Mind-Technologie (Core by Hyperice) und Kontrasttherapie (Hyperice X) spezialisiert. Als ganzheitliche Marke im Bereich High-Performance-Wellness ist Hyperice für alle gedacht von Spitzensportlern, Ligen und Teams bis hin zu Verbrauchern, die das Beste aus sich herausholen wollen, damit sie das tun können, was sie gerne tun. Als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company anerkannt, hat Hyperice seine Technologie und sein Know-how auf Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, sportliche Leistung und Wellness am Arbeitsplatz auf globaler Ebene angewendet. Dank der transformativen Akquisitionen von Normatec, RecoverX und Core hat Hyperice seine Innovationsagenda vorangetrieben und tritt nun in die nächste Phase seines globalen Wachstums ein. Weitere Informationen finden Sie auf der neu gestalteten Homepage hyperice.com.

