The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.04.2022



ISIN Name

US1940141062 COLFAX CORP.

AU0000032377 BARDOC GOLD LTD

FI4000390885 TRAINERS HOUSE OYJ EO-,10

GB00BD736828 AIR PARTNER PLC LS-,01

US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01

US7127041058 PEOPLES UTD FINL DL -,01

