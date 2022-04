NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag im US-Handel unter 1,10 US-Dollar geblieben. Der Markt wird weiterhin durch die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine dominiert. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0974 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1005 (Freitag: 1,1052) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9087 (0,9048) Euro.

Der Fortgang des Ukraine-Kriegs steht an den Finanzmärkten weiterhin im Mittelpunkt. Nach den Kriegsgräueln in der ukrainischen Stadt Butscha bereitet der Westen noch schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Beteiligt ist neben der Europäischen Union die Gruppe der sieben führenden Industrienationen. Einen Stopp von Gas-, Öl- und Kohlelieferungen aus Russland lehnt die Bundesregierung aber weiter ab. Der US-Dollar als sicherer Hafen profitierte von den neuerlichen Spannungen zwischen dem Westen und Russland, der Euro verlor hingegen an Wert.

Neben der Lage in der Ukraine blickten Analysten und Anleger auf neue Konjunkturdaten. Die Sentix-Konjunkturerwartungen verschlechterten sich den zweiten Monat in Folge deutlich. Sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland sei mit einer Rezession zu rechnen, erwartet Sentix. Zahlen vom deutschen Außenhandel überraschten zwar positiv. Wegen der ökonomischen Folgen des Ukraine-Krieges aber droht der Exportmotor nun ins Stottern zu geraten./la/he