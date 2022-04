Glänzende Augen sind heute bei allen Nio-Anteilseignern zu sehen. Schließlich hüpft der Kurs satte rund acht Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 23,77 USD. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nio-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund 0,7 Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 23,93 USD. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...