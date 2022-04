Zocker und Zockerinnen von heute greifen in vielen Fällen auf das Smartphone zurück - oder auf handliche Konsolen, wie etwa die Nintendo Switch. Doch es gibt auch noch einige, die den guten alten Gameboy nicht vergessen haben. Speziell Retro-Enthusiasten feiern den Nintendo-Klassiker immer noch, was nicht zuletzt an seiner großen Sammlung an hochwertigen Spielen liegt. Nun baute ein Bastler via 3D-Drucker eine spezielle Version des Gameboys. Die ursprüngliche Gameboy-Hardware ist ziemlich robust, fühlt sich aber heute ein wenig veraltet an, weil es an modernen Annehmlichkeiten wie einem großen, beleuchteten Display ...

