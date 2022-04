von Sabine Hildebrandt-Woeckel, Euro am Sonntag Kennen Sie die Fabel "Der Löwe und die Ziege"? Mit den schönsten Worten versucht der Löwe, das gute Gras neben sich zu preisen. Doch die Ziege ist klug, lässt sich nicht verführen - und überlebt. Und so stehen am Ende der Geschichte drei kleine Worte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...