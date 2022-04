Der ehemalige Regional-CEO von Ogilvy bringt seine Erfahrung bei der Schaffung von legendären Marken für Fortune-100-Technologieunternehmen ein

CasperLabs, ein führendes Blockchain-Softwareunternehmen für den Firmenmarkt, gibt die Ernennung von Michael Dobak zum Chief Marketing Officer bekannt. Dobak wird weltweit die Verantwortung für die Präsenz, den Ruf und das Wachstum der Marke CasperLabs tragen. Darüber hinaus wird er für Marketinginitiativen verantwortlich sein, die sich an Unternehmen und die Entwicklergemeinschaft richten, die sich für eine rasche Einführung der Blockchain interessieren. Dobak wird dem Mitbegründer und CEO von CasperLabs Mrinal Manohar, unterstellt sein und in enger Partnerschaft mit der Casper Association arbeiten.

Dobak bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing und Markenführung von Blue-Chip-Unternehmen mit zu CasperLabs. Als strategischer internationaler Wirtschaftsführer bringt er weitreichende Erfahrung in der Positionierung neuer Technologien und B2B-Marken für nachhaltiges Wachstum mit. Dobak war zuvor 10 Jahre lang als Global Business Leader bei Ogilvy für zwei der wichtigsten Kunden des Unternehmens, IBM und Samsung, tätig. Dobak war darüber hinaus regionaler CEO für die Niederlassungen von Ogilvy in Los Angeles, San Francisco und Atlanta. Als ehemaliger CMO bei BLOCKv, einer der ersten Blockchain-Plattformen für das Minting programmierbarer NFTs, und in jüngerer Zeit als Markenberater bei DermTech, einem Unternehmen für Präzisionsgenomik (Nasdaq: DMTK), verfügt er über fundierte Blockchain- und Start-up-Erfahrung.

Zu dieser wichtigen Ergänzung des Führungsteams von CasperLabs äußerte sich Mrinal Manohar wie folgt: "Wir haben gerade den ersten Jahrestag des Starts des Mainnets gefeiert und konnten bereits mehrere globale Partnerschaften abschließen. Unser Geschäft skaliert weltweit sehr schnell. Dies ist erst der Anfang. Wir freuen uns, mit Michael Dobak einen neuen CMO bei CasperLabs willkommen zu heißen. Seine weitreichende Erfahrung beim Aufbau von legendären Marken wird bei der Umsetzung unserer Wachstumsinitiativen von unschätzbarem Wert sein. Sein Einfluss wird sich schnell und nachhaltig auf unsere Marke und unsere globale Bekanntheit auswirken."

Dobak fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dem Führungsteam von CasperLabs beizutreten und die Mission des Unternehmens zu unterstützen, die Verbreitung dieser transformativen Technologie zu fördern. Casper ist die technologisch fortschrittlichste Blockchain weltweit und wurde speziell für die Bedürfnisse heutiger Unternehmen und der 25 Millionen Entwickler geschaffen, für welche die Blockchain-Technologie neu ist."

Über CasperLabs

CasperLabs, ein führendes Blockchain-Softwareunternehmen für den Unternehmensmarkt, gestaltet die Blockchain für Unternehmen mit einer zukunftssicheren Lösung neu. Das Unternehmen bietet zudem Entwicklungs-, Support- und Beratungsdienste für Organisationen, die auf dem Casper-Netzwerk aufbauen. CasperLabs setzt sich für die nächste Welle der Blockchain-Einführung in Unternehmen ein und bietet Entwicklern ein zuverlässiges und sicheres Rahmenwerk für den Aufbau privater, öffentlicher und hybrider Blockchain-Anwendungen. Das Team von CasperLabs verfügt gemeinsam über 100 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Unternehmenstechnologie und arbeitete u. a. für Google, Adobe, AWS, Dropbox und Microsoft. Mehr erfahren Sie unter https://casperlabs.io/.

