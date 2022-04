Das World AI Cannes Festival (WAICF) ist die erste globale Veranstaltung, die ausschließlich der künstlichen Intelligenz gewidmet ist. Im Mittelpunkt stehen technische Führungskräfte, die innovative Arbeit leisten, sowie wirtschaftliche, menschliche und soziale Persönlichkeiten, die unser Leben in sehr naher Zukunft prägen werden. Während die ersten beiden Tage den Fachleuten gewidmet sind, öffnet das Palais des Festivals et des Congrès in Cannes am letzten Veranstaltungstag seine Türen für die Öffentlichkeit.

Ein Tag der Entdeckungen für die Öffentlichkeit

Am Samstag, den 16. April, verwandelt sich das WAICF in ein Zentrum zum Entdecken, Lernen und Nachdenken über künstliche Intelligenz (KI) An diesem Tag erhalten Besucher die Gelegenheit, fünf Themenzonen zu entdecken. Jede Zone bietet einen Sonderbereich für Vorführungen und immersive Erlebnisse.

KI und Beauty

Das WAICF präsentiert KI-Anwendungen in den Bereichen Wellness, Beauty, Gesundheit und Luxus. Besuchen Sie die Stände der Hauptakteure von morgen und genießen Sie einzigartige Erlebnisse in den Vorführbereichen. Nutzen Sie den Entspannungsbereich, um zu relaxen und die innovativen Erfahrungen zu genießen, die dieser Sektor bietet.

KI und Sport

Auf 140 m² erwarten Sie aufregende Erlebnisse, die Ihnen die Fortschritte der KI im Sportbereich näherbringen. Testen Sie verschiedene Sportarten, bei denen künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, treffen Sie Akteure aus der Branche und entdecken Sie das Angebot an KI-Lösungen.

KI und Kunst

Im Rahmen der ersten Ausgabe des WAICF verwandelt sich die gesamte erste Etage des Palais des Festivals in einen Ausstellungsraum, der sich mit der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Kunst beschäftigt. Die unabhängige Kuratorin für zeitgenössische Kunst, Marnie Benney, bringt Künstler in einem inspirierenden Programm zusammen, das Folgendes umfasst

KI und die Umwelt

Ob Landwirtschaft, Energie oder Mobilität hier treffen Sie die KI-Experten, die sich für die Umwelt einsetzen, und entdecken ihre innovativen Lösungen.

KI und HR

Experten, Referenten und Personalverantwortliche empfangen die Öffentlichkeit in einem 135 m² großen Raum, der den Humanressourcen gewidmet ist, mit Präsentationen über die jüngsten KI-Innovationen in diesem Sektor.

Entdecken Sie alle Erlebnisse auf der WAICF-Website.

Presseakkreditierungen

Um eine Presseakkreditierung für das WAICF, das vom 14. bis 16. April in Cannes stattfindet, wenden Sie sich bitte an das Pressebüro: waicf@agence-profile.com

Über das WAICF

Das World AI Cannes Festival entstand aus dem Wunsch, Fachleute aus der Wirtschaft und dem Bereich künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Teilnehmer erhalten Gelegenheit, über ein reichhaltiges und vielfältiges Programm die zahlreichen Arten und Weisen zu entdecken und zu verstehen, mit denen künstliche Intelligenz unser Leben beeinflusst. Das World AI Cannes Festival präsentiert zudem auch eine einzigartige Chance für Geschäftsleute, innovative Ideen, neue Informationen und neue Erkenntnisse kennen zu lernen. Firmen sind eingeladen, ihr Wissen und ihre Erfahrungen vorzustellen und sich mit führenden Branchenakteuren und Entscheidungsträgern auszutauschen.

