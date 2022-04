Das Projekt, mit dem die bestehende Kapazität des Unternehmens verdoppelt wird, soll im 4. Quartal 2023 fertiggestellt werden

Bartek Ingredients hat mit dem Bau einer vertikal integrierten Anlage auf dem neuesten Stand der Technik begonnen, die das weltweit größte Produktionswerk für Äpfel- und Fumarsäure in Lebensmittelqualität ergeben wird. Mit dem Abschluss des 160 Millionen Dollar teuren Projekts im 4. Quartal 2023 wird die Kapazität von Bartek verdoppelt und die Position des Unternehmens als weltweiter Marktführer für Äpfel- und Fumarsäure gefestigt.

Bartek geht von einer anhaltenden Erweiterung des Marktes aus, und diese zusätzliche Kapazität wird das Wachstum bei Äpfel- und Fumarsäure auf viele Jahre hinaus unterstützen. Die neue Anlage wird zudem ausbaufähig sein, um neue Produkte wie Puffersalze und Salze zur Anreicherung sowie noch größere Mengen an Äpfel- und Fumarsäure herzustellen.

Mit WSP Global leitet ein weltweit bekanntes Ingenieur- und Beratungsunternehmen die Konzeptions- und Bauphase des Projekts.

Über Bartek Ingredients

Bartek Ingredients Inc. wurde 1969 gegründet und ist ein führender Hersteller von Äpfelsäure, Fumarsäure und Maleinsäureanhydrid. Bartek, mit Hauptsitz in Stoney Creek (Ontario, Kanada), beschäftigt in seinen beiden Produktionsstätten im Süden von Ontario 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Anlagen von Bartek sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Bartek ist außerdem im Besitz der Zertifizierung BRC Global Standard for Food Safety und beliefert mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt. Weitere Informationen über Bartek finden Sie auf bartek.ca/.

Über TorQuest Partners

TorQuest Partners wurde 2002 gegründet und ist ein in Kanada ansässiger Verwalter von Beteiligungsgesellschaften. TorQuest verwaltet Eigenkapital in Höhe von mehr als 2 Milliarden CAD, investiert in mittelständische Unternehmen und arbeitet eng mit Führungskräften zusammen, um Mehrwert zu schaffen. Unter torquest.com/ erfahren Sie mehr über TorQuest Partners.

