FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 18. April





DIENSTAG, DEN 05. APRIL

TERMINTE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke, Q1 Neugeschäft

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Bilanz-Pk (online)

10:30 DEU: Rewe, Jahreszahlen

13:00 AUT: ams-Osram AG, Capital Markets Day



DEU: BSH Hausgeräte, Jahres-Pk (online)

DEU: KBA, VDA, VdIK, Pkw-Zulassungszahlen 04/22



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Industrieproduktion 02/22

09:00 CZS: Einzelhandelsumsatz 02/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 02/22

09:15 ESP: PMI Dienste 03/22

09:45 ITA: PMI Dienste 03/22

09:50 FRA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Handelsbilanz 02/22

15:45 USA: PMI Dienste 03/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index Dienste 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pressegespräch der Interhyp Gruppe zu Ergebnissen einer Studie zur Leistbarkeit von Immobilien

11:00 DEU: Online-Pk "Geldpolitik: Verfestigung der Inflation verhindern!" mit Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank und Reinhold Rickes, Chefvolkswirt des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV)

14:00 DEU: Polizeiliche Kriminalstatistik 2021 mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Joachim Herrmann, Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK) und Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA)

17:00 DEU: Digitale Podiumsdiskussion der Stiftung KlimaWirtschaft: "Wie gelingt die Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität?" u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes

EUR: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen

HINWEIS

CHN/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen



MITTWOCH, DEN 06. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Imperial Brand, Pre Close Trading Update

09:30 CHE: UBS, Hauptversammlung

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 02/22

17:00 CHE: Vontobel, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Q1-Umsatz und Hauptversammlung

CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

SWE: Volvo AB, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Notenbank, Zinsentscheid

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/22

11:00 EUR: Erzeugerpreise 02/22

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 03/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokolle 16.3.22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Online-Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU: "Ein EU-Finanzsystem für die Zukunft" u.a. mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness.

10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zu Energie, Verkehr und Logistik: Auswirkungen des Ukraine-Krieges

10:00 DEU: Pk Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Vorstellung einer Stiftungslösung für Wirecard-Geschädigte (Präsenz und digital) u.a. mit DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler und dem Rechtsanwalt und DSW-Vizepräsidenten Klaus Nieding

DEU: Bundestag

+ 13.00 Regierungsbefragung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

EUR: Nato-Außenministertreffen (1. Tag.)

Thema sind u.a. die Planungen für eine verstärkte Abschreckung Russlands in Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Arbeiten an dem neuen strategischen Konzept der Nato + 14.00 Doorstep Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg + 15.00 Ankunft der Minister

+ 17.55 Kurze Redebeiträge von US-Außenminister Antony Blinken und Stoltenberg

DONNERSTAG, DEN 07. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Bauer, Jahreszahlen (endgültig) (10.00 Bilanz-Pk online) 10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swiss Re, Investorentag



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Nestle, Hauptversammlung (online)

CHE: Emmi, Hauptversammlung (online)



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/22

07:00 JPN: Frühindikatoren 02/22 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/22

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2021

09:00 HUN: Handelsbilanz 02/22 (vorläufig)

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/22

12:00 IRL: Industrieproduktion 02/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 03/22

13:30 EUR: EZB, Sitzungsprotokoll 10.3.22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

21:00 USA: Konsumentenkredite 02/22



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH entscheidet zur finanziellen Beteiligung eines früheren Konstruktionsleiters am Erfolg des Porsche 911

09:30 DEU: Online-Pk Google und Handelsverband Deutschland (HDE) zu Studienergebnissen und Bekanntgabe der erfolgreichsten Händler Deutschlands

15:00 DEU: Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

17:00 DEU: Pk der Fahrradwirtschaftsverbände zu Aussichten der Branche im Vorfeld des parlamentarischen Abends mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), den Geschäftsführern Uwe Wöll (VSF - Verbund Service und Fahrrad), Burkhard Stork (ZIV), Wasilis von Rauch (Zukunft Fahrrad) sowie die Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes

FREITAG, DEN 08. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update

10:00 DEU: KfW, Bilanz-Pk (online)

10:00 ITA: UniCredit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/22

06:30 JPN: Insolvenzen 03/22

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), März 2022

09:00 AUT: Industrieproduktion 02/22

09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 02/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/22

11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/22

11:00 GRC: Industrieproduktion 02/22

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/22 (endgültig)



EUR: Fitch Ratingergebnis Finnland, Österreich, Rumänien

SONNTAG, DEN 10. APRIL

FRA: Präsidentschaftswahl in Frankreich (erste Runde), Stichwahl am 24.04.2022

MONTAG, DEN 11. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 DEU: Mercedes-Benz Group, ESG Conference 2022 (online)

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/22

08:00 GBR: Industrieproduktion 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/22

08:00 GBR: Handelsbilanz 02/22

08:00 GBR: BIP 02/22

09:00 CZS: Verbraucherpreise 03/22



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der EU-Außenminister



DIENSTAG, DEN 12. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz

07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q2 Trading Update

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, Jahres-Pk im Hybrid- Format 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung, Amsterdam

17:45 FRA: LVMH, Q1-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dermapharm, Geschäftsbericht

CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

CHE: Bucher, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/22

08:00 DEU: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 03/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/22 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 04/22

12:00 PRT: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

14:30 USA: Verbraucherpreise 03/22

14:30 USA: Realeinkommen 03/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)



MITTWOCH, DEN 13. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 03/22

07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen

12:30 USA: BlackRock, Q1-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen

14:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung

15:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Auto1 Group, Q1-Umsatz

NLD: KPN, Hauptversammlung

USA: First Republik Bank, Q1-Zahlen

USA: Delta Airlines, Q1-Zahlen

USA: Bed Bath & Beyond, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 03/22

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 02/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 02/22

11:00 EUR: Industrieproduktion 02/22

11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 4 Mrd EUR, Laufzeit: 10 Jahre 14:00 POL: Leistungsbilanz 02/22

14:30 USA: Erzeugerpreise 03/22

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Jahres-Pk der Wellpappen-Industrie, Darmstadt

DONNERSTAG, DEN 14. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz

07:00 SWE: LM Ericsson, Q1-Zahlen

07:00 NLD: TomTom, Q1-Zahlen und Hauptversammlung

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung

10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q1-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 03/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 03/22

14:30 USA: Im- und Exportpreise 03/22

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Lagerbestände 02/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/22 (vorab)

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertag, Börse geschlossen

USA: US-Anleihenmarkt bis 20.00 h



FREITAG, DEN 15. APRILTERMINE KONJUNKTUR14:30 USA: Empire State Index 04/2215:15 USA: Industrieproduktion 03/2215:15 USA: Kapazitätsauslastung 03/22HINWEISFeiertag "Karfreitag"AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossenBörsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet

MONTAG, DEN 18. APRIL

TERMINE UNTERNEHMEN

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 03/22

04:00 CHN: BIP Q1/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/22

16:00 USA: NAHB Index 04/22



HINWEIS



Feiertag "Ostermontag"



AUT, BEL, DNK, GER, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet





