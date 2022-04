Glamhive-Gründerin Stephanie Sprangers und ihre Ko-Moderatorin, die Star-Stylistin Nicole Chavez, diskutieren in London zusammen mit Führungskräften aus der Branche über Mode und Kosmetik

Was mit einem Treffen für die Style-Gemeinschaft begonnen hat, ist zu einer der größten Versammlungen der Modewelt angewachsen. Da nun auch das Reisen endlich wieder Hochkonjunktur hat, steigt der Frühjahrsgipfel von Glamhive, der Spring Style and Beauty Summit, am 23. April in London. Glamhive und das Mary Kay Design Studio organisieren den Gipfel als Hybridveranstaltung mit realen und digitalen Elementen, wobei Gäste entweder persönlich oder virtuell in dem ultraschicken Bulgari-Hotel in London teilnehmen können. 100 Prozent der Karteneinnahmen werden der Hilfsorganisation International Rescue Committee für ihren Einsatz in der Ukraine gespendet.

Der Spring Summit ist bereits der achte Gipfel des Unternehmens und wird einmal mehr Führungskräfte aus der Branche mit den besten Imagemachern der Stars zusammenbringen, um über Mode, den Aufbau, die Finanzierung und die Eröffnung von Geschäften sowie die Zukunft der Branche zu diskutieren.

Die ganztägige, eintrittspflichtige Veranstaltung bietet 6 Podiumsdiskussionen mit über 25 Rednerinnen und Rednern. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Themen, die von den renommierten Referentinnen und Referenten behandelt werden.

THEMEN:

The London Perspective (Die Londoner Sichtweise)

Unstoppable: Ladies Who Launch (Unaufhaltsam: Wenn Frauen etwas lancieren)

Tea With British Vogue's Dena Giannini (Zum Tee mit Dena Giannini von "British Vogue")

Brand Yourself: Growing Your Personal Brand (Branding: Wie man seine eigene Marke aufbaut)

How To Make A Statement With Your Style (Was sage ich mit meinem Style aus)

The Future Of Fashion (Die Zukunft der Mode)

KO-MODERATION

STEPHANIE SPRANGERS Gründerin und CEO, Glamhive

NICOLE CHAVEZ Star-Stylistin für Kristen Bell und Jessica Simpson

SPRECHER/-INNEN:

Zu unseren Sprecherinnen und Sprechern zählen Stylisten und Stylistinnen berühmter Persönlichkeiten, Make-up-Künstler/-innen und Imagemacher/-innen, die in Hollywood und anderswo mit den bekanntesten Namen arbeiten, darunter:

Stylistinnen und Stylisten berühmter Persönlichkeiten: Nicole Chavez und Zadrian Smith

Kosmetik für berühmte Persönlichkeiten: Christian Wood und Tania Grier

Redakteurinnen und Redakteure: Dena Giannini (British Vogue) und Brian Underwood (O Magazine)

Karten für die Konferenz kosten 149 GBP für einen ganztägigen persönlichen Eintritt und 45 GBP für einen virtuellen Eintritt. Präsentierender Sponsor für den Glamhive LIVE Spring Style and Beauty Summit ist Mary Kay sowie das Mary Kay Global Design Studio und Bulgari Hotels.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.glamhive.com/live-upcoming.

Über Glamhive: Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte.

Die Online-Styling-Erfahrung bietet allen, die über eine WLAN-Verbindung verfügen, Zugang zu Stylistinnen und Stylisten, die sie individuell dabei unterstützen, die beste Version ihrer selbst zu sein. Für Stylisten ist es eine nahtlose End-to-End-Plattform, die ihnen hilft, ihr Netzwerk und ihr Geschäft auszubauen zu 100 virtuell.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

