Valora Holding AG

Valora eröffnet in Düsseldorf ersten Hybridstore nach Schweizer Vorbild



05.04.2022





Medienmitteilung

Am Tag mit Personal, in der Nacht autonom. Nachdem Valora in der Schweiz bereits vier Hybridstores betreibt, setzt die Foodvenience-Anbieterin nun auch in Deutschland auf diese 24/7-Einkaufslösung und dehnt die zeitliche Verfügbarkeit ihres Angebots aus. So öffnet am Dienstag, 5. April 2022, am Düsseldorfer Hauptbahnhof ein ServiceStore DB seine Türen, in dem rund um die Uhr eigekauft werden kann.

Während sich von Montag bis Sonntag tagsüber weiterhin Personal im Convenience Store befindet, wird in der Nacht auf autonomen Betrieb umgeschaltet. Dann dient den Kundinnen und Kunden die 24/7 ServiceStore App gewissermassen als persönlicher Ladenschlüssel. Convenience bezieht sich hier beim Einkauf nicht nur auf das Sortiment, sondern auf das gesamte Einkaufserlebnis der Kundinnen und Kunden - und das rund um die Uhr.

Self-Checkout-Lösungen haben Zukunft

Valora war vor bald drei Jahren das erste Unternehmen in der Schweiz, das mit der kassenlosen avec box einen autonomen Convenience Store lanciert hat. Mittlerweile betreibt Valora in der Schweiz an drei Standorten eine avec box. Nach demselben Prinzip funktioniert auch der 24/7 ServiceStore der Deutschen Bahn, der im Juni 2021 in Ahrensburg bei Hamburg eröffnet wurde. Valora stellte damals die Technologie erstmals einem Drittunternehmen zur Verfügung.

Auch die im Düsseldorfer Hauptbahnhof neu lancierte Hybridlösung hat sich in der Schweiz bereits bewährt: Valora eröffnete 2021 vier 24/7-Stores der Marke avec. In Kürze folgt ein weiterer an der Tamoil Service Station in Schlieren ZH. In solchen Hybridlösungen sieht die Foodvenience-Anbieterin grosses Potenzial, da bestehende Stores nur mit der entsprechenden Technik ausgerüstet und in die App integriert werden müssen.

Valora ist überzeugt, dass digitale Self-Checkout-Lösungen Zukunft haben, die einen 24/7-Zugang zu ihrem Angebot ermöglichen. Sie entsprechen nicht nur dem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach Autonomie beim Einkaufen, sondern sie erweitern auch die zeitliche Verfügbarkeit des Angebots von Valora.

