Die Aktie von BioNTech hat am Montag deutlich zulegen können. Am Ende ging das Papier mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 186,24 Dollar aus dem US-Handel. Damit greift die Aktie erneut den horizontalen Widerstand bei knapp 200 Dollar an. Das Papier profitierte auch von einer erneut positiven Einschätzung der Privatbank Berenberg.Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech vor der Tagung eines Expertenkomitees der US-Arzneimittelbehörde FDA auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar ...

