Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, April 4
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|7.2095 USD
|IE00BJXRZJ40
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|5.3962 USD
|IE00BJXRZ273
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|5.2354 USD
|IE00BLRPQH31
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|2.2832 USD
|IE00BLRPQJ54
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.7904 USD
|IE00BLRPRR04
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|4.0389 USD
|IE00BLRPRQ96
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|5.4186 USD
|IE000HJV1VH3
|04 April 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|5.0644 USD
|IE000QRNAC66
|04 April 2022
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