DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen des Qingming-Festes findet am Dienstag in China inklusive Hongkong kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Nach der gescheiterten Übernahme der Aareal Bank starten die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge einen erneuten Anlauf zu einem höheren Preis. Wie die Aareal Bank mitteilte, haben sich die Investoren bereits mit den Großaktionären Petrus Advisers, Talomon, Teleios und Vesa über einen Verkauf von 37 Prozent der Stimmrechte geeinigt. Nun prüfen sie ein Übernahmeangebot für die ausstehenden Anteile über 33 Euro je Aktie. Centerbridge und Advent waren im Februar mit der Übernahme der Aareal Bank trotz Erhöhung des Angebots auf 31 Euro je Aktie an der Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent gescheitert. Petrus Advisers und Teleios Capital, die zusammen auf etwa 20 Prozent der Anteile an der Aareal Bank kommen, hatten die Offerte abgelehnt.

TAGESTHEMA II

Wegen der andauernden erheblichen Unsicherheiten in den Beschaffungsmärkten, die sich durch den militärischen Konflikt in Osteuropa sowie durch neuerliche Corona-Lockdowns massiv verstärkt hätten, zieht Kion die am 3. März 2022 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zurück. Weder der weitere Verlauf des militärischen Konflikts in Osteuropa oder der Corona-Pandemie, noch deren wirtschaftliche Auswirkungen seien verlässlich abzuschätzen und es bestünden erhebliche Unsicherheiten in der Beurteilung der Geschäftsentwicklung. Eine neue Prognose solle im weiteren Verlauf des Jahres aufgestellt werden. Unter anderem plante Kion für das laufende Jahr mit einem Auftragseingang zwischen 11,6 und 12,8 Milliarden Euro und einem Konzernumsatz von 11,0 bis 12,0 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wurde bei 1,010 bis 1,150 Milliarden Euro gesehen. Bereits am 24. März hatte der Wettbewerber Jungheinrich mit seinem Ausblick auf 2022 die Markterwartung entäuscht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 1Q

13:00 AT/AMS-Osram AG, Kapitalmarkttag (virtuell) zur künftigen Strategie

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Henkel AG & Co KGaA Vorzüge 1,85 EUR Henkel AG & Co KGaA Stämme 1,83 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Industrieproduktion Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,4 1. Veröff.: 57,4 zuvor: 55,5 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 51,6 zuvor: 52,8 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,8 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 55,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,9 1. Veröff.: 61,0 zuvor: 60,5 - US 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -88,5 Mrd USD zuvor: -89,7 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 1. Veröff.: 58,9 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.539,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.574,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.158,25 -0,0% Nikkei-225 27.786,61 +0,2% Schanghai-Composite FEIERTAG +/- Ticks Bund -Future 159,09 -19 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.518,16 +0,5% DAX-Future 14.569,00 +0,6% XDAX 14.552,73 +0,6% MDAX 31.544,58 +1,1% TecDAX 3.345,34 +1,2% EuroStoxx50 3.951,12 +0,8% Stoxx50 3.774,50 +1,1% Dow-Jones 34.921,88 +0,3% S&P-500-Index 4.582,64 +0,8% Nasdaq-Comp. 14.532,55 +1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,28 +62

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Angesichts möglicher weiterer Sanktionen gegen Russland durch den Westen sowie die Möglichkeit, dass Russland die Erdgaslieferungen nach Europa bald einstellen könnte, überrascht die Stabilität der Märkte. Brent zieht am Morgen weiter an und notiert bei 109 Dollar das Barrel. Das eigentliche Damoklesschwert über den Börsen ist aber ein mögliches russisches Erdgaslieferstopp - Moskau hat angekündigt, zukünftig nur noch Rubelzahlungen zu akzeptieren, was europäische Kunden ablehnen.

Rückblick: Freundlich - Nach einem etwas schwächeren Handel legten die Kurse im Verlauf zu, am Nachmittag mit Unterstützung der freundlicheren Wall Street. Die Lage wurde insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen rund um die Ukraine als weiter labil beschrieben. Wie ein Damoklesschwert hänge ein mögliches Embargo russischer Gaslieferungen über dem Markt. Gestützt wurde der Markt von der Spekulation, die inverse Zinsstrukturkurve in den USA könne die Fed bewegen, die Zügel doch nicht so rasch anzuziehen. Zudem sanken in Europa die Marktzinsen. Vor allem Technikwerte reagierten wie so oft auf die Entspannung auf der Zinsseite. Der Subindex legte um 2,1 Prozent zu und war neben den Reise-und Freizeitwerten (+2,7%) der Tagesgewinner. Unter den Einzelwerten gaben Telecom Italia um knapp 2 Prozent nach. Am Markt hieß es, KKR habe mit einem Rückzug von der Übernahmeabsicht gedroht. Ryanair (-0,8%) gab sich derweil etwas vorsichtiger, was den Ertrag im Geschäftsjahr 2021/22 betrifft.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Gewinner im DAX waren mit einem Plus von 10,7 Prozent Delivery Hero. Das Unternehmen hat sich Kreditlinien gesichert und die Prognose für 2022 größtenteils bestätigt. Zudem will Delivery Hero mit einer Reihe von Initiativen die Profitabilität verbessern und so auf Konzernebene 2023 wie angekündigt einen bereinigten EBITDA-Gewinn erreichen. Zum Beispiel soll der Mindestbestellwert erhöht werden. Im Windschatten gewannen Hellofresh fast 4 Prozent. Positive Studienergebnisse stützten Bayer (+3,3%). Für Nordex ging es dagegen um 5,2 Prozent nach unten, nachdem der Windturbinenhersteller jüngst Ziel eines Cyber-Angriffs geworden war. Aareal Bank schossen um gut 8 Prozent nach oben, befeuert von Spekulationen über ein erneutes Gebot der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge.

XETRA-NACHBÖRSE

Kion gingen bei Lang & Schwarz rund 3 Prozent billiger um. Der Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik hatte am Abend wegen diverser Unsicherheitsfaktoren, ausgehend vor allem vom Krieg in der Ukraine, seinen Ausblick für 2022 zurückgezogen. Der Kurs des Wettbewerbers Jungheinrich wurde 0,6 Prozent tiefer gesehen. Jungheinrich hatte am 24. März bereits mit einem unter den Erwartungen liegenden Ausblick 2022 enttäuscht, worauf der Kurs und auch der von Kion sehr stark nachgegeben hatten. Für Sixt Stämme ging es kräftig aufwärts um rund 4 Prozent. Der Autovermieter hat im ersten Quartal den Umsatz kräftig gesteigert und einen Gewinn von 85 bis 95 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust im Vorjahr.

USA - AKTIEN

Freundlich - Klar favorisiert wurden Technik- und Wachstumsaktien. Einige Teilnehmer spekulierten, dass die gerade erst invers gewordene Zinsstrukturkurve in den USA - die als Vorzeichen für eine Rezession gilt - die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, doch nicht so schnell die Zinszügel anzuziehen, wie zuletzt am Markt gespielt. Weil Technik- und Wachstumsunternehmen vor allem mit Blick auf ihre zukünftigen Gewinne gehandelt werden, führt ein niedrigeres Zinsniveau zu günstigeren Bewertungen. Daneben hieß es, dass Peking im Streit mit den USA um die Bilanzierung von an den US-Börsen notierten chinesischen Unternehmen offenbar zum Einlenken bereit sei, habe für Rückenwind gesorgt. Die Kurse chinesischer Technikunternehmen wie Baidu (+9,1%), Alibaba (+6,6%) oder JD.com (+7,1%) legten kräftig zu. Twitter schossen um gut 27 Prozent nach oben, befeuert davon, dass Tesla-Chef Elon Musk eine Beteiligung von 9,2 Prozent an dem Kurznachrichtendienst aufgebaut hat. Auch das habe in der Breite im Techniksegment für Kursfantasie gesorgt, sagten Händler. Hertz machten einen Satz um über 10 Prozent. Der Autoverleiher baut seine Flotte an E-Autos mit dem Kauf von 65.000 Stromern von Polestar weiter aus. Hertz hatte erst kürzlich angekündigt, 100.000 E-Autos bei Tesla zu bestellen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 05, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,42 -4,0 2,46 169,0 5 Jahre 2,55 -2,0 2,57 128,9 7 Jahre 2,51 +0,2 2,50 106,7 10 Jahre 2,41 +3,0 2,38 90,3 30 Jahre 2,47 +3,6 2,44 57,2

Am US-Rentenmarkt war die Tendenz uneinheitlich. Am kurzen Ende sanken die Renditen, am langen Ende stiegen sie, womit die inverse Struktur zwischen 2- und 10-jährigen Papieren auf nur noch einen Basispunkt schrumpfte. Von Goldman Sachs hieß es, die Fed werde möglicherweise, bevor sie noch falkenhafter agiere, zunächst schauen, wie sich die Datenlage weiter entwickle.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:59 Uhr % YTD EUR/USD 1,0965 -0,1% 1,0974 1,0993 -3,6% EUR/JPY 134,33 -0,3% 134,74 134,91 +2,6% EUR/CHF 1,0158 -0,1% 1,0795 1,0176 -2,1% EUR/GBP 0,8355 -0,1% 0,8365 0,8382 -0,6% USD/JPY 122,51 -0,2% 122,79 122,72 +6,4% GBP/USD 1,3124 +0,1% 1,3117 1,3115 -3,0% USD/CNH 6,3704 -0,0% 6,3727 6,3737 +0,3% Bitcoin BTC/USD 46.726,32 +0,5% 46.482,75 45.624,99 +1,1%

Der Dollar zog deutlich an, insbesondere zum Euro. Der Dollarindex gewann 0,4 Prozent, der Euro sackte von 1,1050 auf 1,0970 Dollar ab. Sollten gegen Russland noch mehr Sanktionen verhängt werden, ginge das mit erhöhten Risiken für den Euro einher, so Analysten. Denn dann steige das Risiko, dass in Europa die Versorgung mit Energie abreiße, was für die USA anders aussehe. Dazu profitierte der Dollar aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,54 103,28 +1,2% 1,26 +41,4%

Dass aus der Ukraine Bilder kamen, die vermeintlich russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung zeigen, erhöhte das Risiko weiterer Sanktionen gegen Russland und damit die Gefahr einer sich weiter verschärfenden Energiekrise. Die Ölpreise stiegen denn auch deutlich, zuletzt um bis zu gut 4 Prozent. Andererseits sank in Europa der Gaspreis deutlich, weil bislang aus Russland trotz der Uneinigkeit um die geforderten Rubelzahlungen weiter Gas strömt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,15 1.932,79 -0,2% -3,64 +5,5% Silber (Spot) 24,51 24,53 -0,1% -0,02 +5,1% Platin (Spot) 987,00 989,95 -0,3% -2,95 +1,7%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

- In einem Keller in Butscha sind nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft die Leichen von fünf gefolterten Männern entdeckt worden. Es handele sich um "unbewaffnete Zivilisten", die von russischen Soldaten getötet worden seien, teilte die Behörde mit. Sie seien mit gefesselten Händen im Keller eines Kindersanatoriums in dem Kiewer Vorort gefunden worden.

- Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen "massiven Angriff" auf die Truppen in der östlichen Region Luhansk vor. Es werde Ausrüstung und Treibstoff gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur der Region mit.

- Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat noch für "diese Woche" neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine angekündigt. Sullivan kündigte am Montag zudem "zusätzliche Militärhilfe" für die Ukraine "in den kommenden Tagen" an.

- Frankreich will 35 russische Diplomaten ausweisen, deren Aktivitäten französischen Sicherheitsinteressen widersprechen. Der Schritt erfolge im Rahmen einer europäischen Vorgehensweise, teilte das Außenministerium mit.

- Als Vergeltung für die wegen der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen hat Russlands Präsident Wladimir Putin vereinfachte Visaregelungen für Beamte und Journalisten aus "unfreundlichen" europäischen Staaten ausgesetzt.

- Als Reaktion auf die Gräueltaten gegen Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha weist die Bundesregierung 40 russische Diplomaten aus. Bei den Betroffenen sei "von einer Zugehörigkeit zu russischen Nachrichtendiensten auszugehen", hieß es.

- US-Präsident Joe Biden hat nach den mutmaßlichen Gräueltaten gegen Zivilisten in Butscha einen "Kriegsverbrecherprozess" gefordert und neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Biden bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut als "Kriegsverbrecher" und die Vorkommnisse in Butscha als "Kriegsverbrechen".

CHINA

Die Weltbank wird pessimistischer für das Wachstum in China. Sie geht nun davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 5,0 Prozent wachsen wird. Bislang hatte sie 5,4 Prozent prognostiziert. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der China gehört.

GRIECHENLAND

hat am Montag seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) fast zwei Jahre früher als geplant zurückgezahlt. Die Rückzahlung "schließt das Kapitel" der Staatsschuldenkrise von 2010, erklärte Finanzminister Christos Staikouras. Das Land spare sich durch die vorzeitige Rückzahlung von 1,85 Milliarden Euro Notkrediten zudem 230 Millionen Euro an Zinsen.

DELIVERY HERO

will mit einer Reihe von Initiativen die Profitabilität verbessern und so auf Konzernebene 2023 wie angekündigt einen bereinigten EBITDA-Gewinn erreichen. Dazu soll an diversen Schrauben gedreht werden und beispielsweise der Mindestbestellwert erhöht werden für Essenlieferungen.

Eon

Filip Thon, Deutschland-Chef des Energieversorgers Eon, bereitet die Verbraucherinnen und Verbraucher auf drastische Preiserhöhungen für Strom und Gas vor. Wie stark die Erhöhungen konkret ausfallen würden, könne aktuell noch nicht seriös prognostiziert werden. Der Manager habe aber betont: "In der Stromgrundversorgung wurden bereits mehr als 1.000 Erhöhungen angekündigt und zum Teil schon durchgeführt. Da geht es um Aufschläge von durchschnittlich 35 Prozent", so das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

SIXT

hat im ersten Quartal den Umsatz auf 580 (Vorjahr: 330) Millionen Euro gesteigert. Der Gewinn vor Steuern legte voraussichtlich auf 80 bis 95 Millionen Euro zu nach einem Minus von 14 Millionen im Vorjahr. Die bisher abgegebene Prognose für 2022 mit den genannten Unsicherheiten (insbesondere die Entwicklung des Krieges in der Ukraine und die sich daraus ergebenden Folgen) gilt unverändert fort.

HOME24

hat die Übernahme des Wohnaccessoire-Händlers Butlers wie geplant abgeschlossen. Die Kartellbehörden in Deutschland und Österreich genehmigten den Erwerb.

SHOP APOTHEKE

Die Shop Apotheke Europe ist auch im ersten Quartal gewachsen. Das SDAX-Unternehmen mit Sitz in den Niederlanden bestätigte zudem seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz der Online-Apotheke stieg nach vorläufigen Zahlen um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro. In den Katogerien ohne die rezeptpflichtigen Medikamente (Rx) betrug das Wachstum 14,7 Prozent zum Vorjahr. Im Rx-Bereich verzeichnete Shop Apotheke einen Umsatz von 30 Millionen Euro, der auf einem ähnlichen Niveau wie in den beiden Vorquartalen lag.

EXXON

Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Der Gewinn könnte 9 Milliarden US-Dollar übertreffen, wie aus einer regulatorischen Mitteilung von Exxon Mobil hervorgeht. Allerdings gebe es auch Belastungsfaktoren.

