Hamburg, 05. April 2022 - Die neu geschaffene Position des Chefvolkswirts der Netfonds Gruppe wird seit Anfang April 2022 mit Folker Hellmeyer besetzt. Der ausgewiesene Finanzmarktexperte wird mit seinem langjährig aufgebauten Know-how hochwertige Kapitalmarktinformationen für Mitarbeiter und Kooperationspartner der Netfonds Gruppe aufbereiten und darüber hinaus für Interviews, Vorträge und Schulungen zur Verfügung stehen. Folker Hellmeyer arbeitet im Tandem mit seinem langjährigen Kollegen Christian Buntrock, der ebenfalls seit April für die Netfonds Gruppe tätig ist.



Weiterhin werden allen interessierten Lesern mit dem neuen börsentäglich erscheinenden Hellmeyer Report als Nachfolge Publikation des durch Hellmeyer über mehr als 20 Jahre aufgebauten "Forex Report", hochaktuelle Analysen und Prognosen zum Marktgeschehen sowie volkswirtschaftliche und politische Hintergrundinformationen und Einschätzungen pointiert aufbereitet zur Verfügung gestellt.



Der Hellmeyer Report kann von allen Interessenten bereits ab sofort abonniert werden und wird ab 26. April 2022 täglich veröffentlicht (Anmeldelink: https://netfonds.de/hellmeyer-report/).



"Wir freuen uns sehr, dass wir Folker Hellmeyer für die Netfonds Gruppe gewinnen konnten. Seit vielen Jahren kennen und schätzen wir uns und hatten schon immer das Gefühl, dass der Hamburger Kapitäns Sohn Hellmeyer zu uns bei Netfonds passt. Unsere Mitarbeiter, Partner und Kunden werden zukünftig noch mehr von seinen tiefen Marktkenntnissen und Hintergrundinformationen profitieren, um auf dieser Grundlage bessere Entscheidungen treffen zu können", so Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG. "Unser Anspruch an Qualität und Know-how wird durch unseren neuen Chefvolkswirt nochmals gestärkt und unsere Partner, Kunden sowie das gesamte Netfonds Team werden von Folkers Meinungen und Ideen profitieren", ergänzt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.



Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.



