Der Edelmetallsektor sendet nach wie vor gemischte Signale. Nachdem die Minen am Freitag Stärke zeigten, konnten sie gestern dem Goldpreis nicht folgen und notierten meist im Minus. Derweil machen sich mehr und mehr Marktteilnehmer Sorgen ob einer Rezession in den USA. So auch Bestseller-Autor Robert Kiyosaki (Rich Dad Poor Dad). Seiner Ansicht nach steht eine Rezession bevor, und der US-Dollar wird implodieren.Auf Twitter zeichnete Kiyosaki kürzlich ein düsteres Bild der US-Wirtschaft und prognostizierte ...

