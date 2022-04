Angesichts anhaltenden Chipmangels und weltweiter Lieferkettenprobleme in der Autoindustrie hat sich Volkswagen auf dem US-Markt zu Jahresbeginn schwergetan. Im Auftaktquartal setzte VW dort laut Mitteilung vom Montag knapp 65.000 Neuwagen ab - das waren 28,5 Prozent weniger als noch vor einem Jahr.Bereits im letzten Vierteljahr 2021 waren die Verkäufe in den USA deutlich gesunken. Im jüngsten Quartal musste Volkswagen bei fast allen wichtigen Modellen starke Einbußen hinnehmen. Die in den USA eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...