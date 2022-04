DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Wegen des Qingming-Festes findet am Dienstag in China inklusive Hongkong kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die Weltbank wird pessimistischer für das Wachstum in China. Sie geht nun davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 5,0 Prozent wachsen wird. Bislang hatte sie 5,4 Prozent prognostiziert. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der China gehört. Berücksichtigt werden nun die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Für die gesamte Region erwartet sie ebenfalls ein Wachstum von 5,0, nachdem sie im Oktober noch 5,4 Prozent vorausgesagt hatte. Vor allem Länder, die Energieprodukte importieren, dürften die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine zu spüren bekommen. Außerdem seien steigende Zinsen in den USA und das nachlassende Wachstum in China in der Prognose berücksichtigt worden, so die Weltbank. Zudem sorgten die Störungen der Lieferketten für höhere Preise. "Gerade als sich die Volkswirtschaften Ostasiens und der Pazifik-Region von dem pandemiebedingten Schock erholten, lastet der Ukraine-Krieg auf dem Wachstum", sagte die für die Region zuständige Weltbank-Vizepräsidentin Manuela Ferro. Die überwiegend starken Fundamentaldaten sollten aber dazu beitragen, dass die Länder gut durch die Krise kommen, erwartet sie.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Februar PROGNOSE: -88,5 Mrd USD zuvor: -89,7 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex Service März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,9 1. Veröff.: 58,9 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,3 Punkte zuvor: 56,5 Punkte 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.574,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.157,00 -0,0% Nikkei-225 27.780,51 +0,2% Hang-Seng-Index FEIERTAG Kospi 2.730,94 -1,0% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.522,10 +0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit keiner klaren Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen am Dienstag. Zunächst hatten die positiven Vorgaben der Wall Street für leicht steigende Indizes gesorgt, doch im Verlauf bröckelten die Kurse wieder ab. Die anhaltenden Kämpfe im Ukraine-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise dämpfen jedoch die Risikofreude der Investoren, heißt es. Für Brent und WTI geht es nach den kräftigen Vortagesgewinnen weiter nach oben, was die Sorgen vor einer weiter steigenden Inflation erneut anheizt. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der auch China gehört. Für einen kleinen Dämpfer in Tokio sorgen neuste Daten zu den Ausgaben der japanischen Haushalte im Februar. Hier wurde lediglich eine Zunahme um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnet, während Ökonomen von einem Plus um 2,6 Prozent ausgegangen waren.

US-NACHBÖRSE

Für die Exxon-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Montag leicht nach oben. Der Ölkonzern hat im ersten Quartal von höheren Preisen profitiert. Die Aktie legte 0,2 Prozent zu. Carnival erhöhten sich um 2,5 Prozent. Der Reiseveranstalter hat die stärkste Buchungswoche in seiner Geschichte vermeldet. Für die Papiere von Synopsys und Juniper Networks ging es um jeweils 0,5 Prozent aufwärts. Der Halbleiter-Hersteller und der Netzwerk-Ausrüster wollen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen zur Herstellung von Silizium-Photonik-Plattformen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.921,88 +0,3% 103,61 -3,9% S&P-500 4.582,64 +0,8% 36,78 -3,9% Nasdaq-Comp. 14.532,55 +1,9% 271,05 -7,1% Nasdaq-100 15.159,58 +2,0% 298,37 -7,1% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,91 Mrd 1,00 Mrd Gewinner 1.842 2.077 Verlierer 1.529 1.203 Unverändert 143 125

Freundlich - Klar favorisiert wurden Technik-und Wachstumsaktien. Einige Teilnehmer spekulierten, dass die gerade erst invers gewordene Zinsstrukturkurve in den USA - die als Vorzeichen für eine Rezession gilt - die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, doch nicht so schnell die Zinszügel anzuziehen, wie zuletzt am Markt gespielt. Weil Technik- und Wachstumsunternehmen vor allem mit Blick auf ihre zukünftigen Gewinne gehandelt werden, führt ein niedrigeres Zinsniveau zu günstigeren Bewertungen. Daneben hieß es, dass Peking im Streit mit den USA um die Bilanzierung von an den US-Börsen notierten chinesischen Unternehmen offenbar zum Einlenken bereit sei, habe für Rückenwind gesorgt. Die Kurse chinesischer Technikunternehmen wie Baidu (+9,1%), Alibaba (+6,6%) oder JD.com (+7,1%) legten kräftig zu. Twitter schossen um gut 27 Prozent nach oben, befeuert davon, dass Tesla-Chef Elon Musk eine Beteiligung von 9,2 Prozent an dem Kurznachrichtendienst aufgebaut hat. Auch das habe in der Breite im Techniksegment für Kursfantasie gesorgt, sagten Händler. Hertz machten einen Satz um über 10 Prozent. Der Autoverleiher baut seine Flotte an E-Autos mit dem Kauf von 65.000 Stromern von Polestar weiter aus. Hertz hatte erst kürzlich angekündigt, 100.000 E-Autos bei Tesla zu bestellen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,42 -4,0 2,46 169,0 5 Jahre 2,55 -2,0 2,57 128,9 7 Jahre 2,51 +0,2 2,50 106,7 10 Jahre 2,41 +3,0 2,38 90,3 30 Jahre 2,47 +3,6 2,44 57,2

Am US-Rentenmarkt war die Tendenz uneinheitlich. Am kurzen Ende sanken die Renditen, am langen Ende stiegen sie, womit die inverse Struktur zwischen 2- und 10-jährigen Papieren auf nur noch einen Basispunkt schrumpfte. Von Goldman Sachs hieß es, die Fed werde möglicherweise, bevor sie noch falkenhafter agiere, zunächst schauen, wie sich die Datenlage weiter entwickle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:59 % YTD EUR/USD 1,0970 -0,0% 1,0974 1,1038 -3,5% EUR/JPY 134,33 -0,3% 134,74 135,38 +2,6% EUR/GBP 0,8356 -0,1% 0,8365 0,8409 -0,6% GBP/USD 1,3129 +0,1% 1,3117 1,3126 -3,0% USD/JPY 122,45 -0,3% 122,79 122,65 +6,4% USD/KRW 1.210,67 -0,3% 1.214,49 1.214,57 +1,8% USD/CNY 6,3631 0% 6,3631 6,3631 +0,1% USD/CNH 6,3692 -0,1% 6,3727 6,3717 +0,2% USD/HKD 7,8327 -0,0% 7,8346 7,8351 +0,5% AUD/USD 0,7603 +0,8% 0,7543 0,7516 +4,7% NZD/USD 0,6977 +0,4% 0,6949 0,6939 +2,2% Bitcoin BTC/USD 46.793,75 +0,7% 46.482,75 46.196,45 +1,2%

Der Dollar zog deutlich an, insbesondere zum Euro. Der Dollarindex gewann 0,4 Prozent, der Euro sackte von 1,1050 auf 1,0970 Dollar ab. Sollten gegen Russland noch mehr Sanktionen verhängt werden, ginge das mit erhöhten Risiken für den Euro einher, so Analysten. Denn dann steige das Risiko, dass in Europa die Versorgung mit Energie abreiße, was für die USA anders aussehe. Dazu profitierte der Dollar aber auch von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 104,48 103,28 +1,2% 1,20 +41,3%

Dass aus der Ukraine Bilder kamen, die vermeintlich russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung zeigen, erhöhte das Risiko weiterer Sanktionen gegen Russland und damit die Gefahr einer sich weiter verschärfenden Energiekrise. Die Ölpreise stiegen denn auch deutlich, zuletzt um bis zu gut 4 Prozent. Andererseits sank in Europa der Gaspreis deutlich, weil bislang aus Russland trotz der Uneinigkeit um die geforderten Rubelzahlungen weiter Gas strömt. In Asien geht es für die Ölpreise weiter nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.928,60 1.932,79 -0,2% -4,19 +5,4% Silber (Spot) 24,52 24,53 -0,0% -0,01 +5,2% Platin (Spot) 987,13 989,95 -0,3% -2,82 +1,7% Kupfer-Future 4,81 4,78 +0,7% +0,03 +8,1%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

- In einem Keller in Butscha sind nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft die Leichen von fünf gefolterten Männern entdeckt worden. Es handele sich um "unbewaffnete Zivilisten", die von russischen Soldaten getötet worden seien, teilte die Behörde mit. Sie seien mit gefesselten Händen im Keller eines Kindersanatoriums in dem Kiewer Vorort gefunden worden.

- Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen "massiven Angriff" auf die Truppen in der östlichen Region Luhansk vor. Es werde Ausrüstung und Treibstoff gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur der Region mit.

