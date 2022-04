Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern lange nach einer Richtung gesucht. Nach gutem Start ging es schnell nach unten. Dann arbeitete sich der DAX immer weiter zurück in die Gewinnzone. Am Ende lag er bei 14.518 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5 Prozent. Marktidee: Verbio Verbio ist als einer der führenden Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen Profiteur vom Trend hin zu Grüner Energie. Die Aktie ist seit längerem im Aufwind. Gestern schaffte der Kurs den Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung und markierte ein Rekordhoch. Der Aufwärtstrend ist damit bestätigt. Auf der Oberseite ergeben sich jetzt gleich drei neue Kursziele.