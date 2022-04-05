BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 69 (68,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 53 (60) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 84 (85) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT BASLER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 135 EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIC ASSET AUF 20,50 (19,50) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VARTA AUF 105 (115) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR KION AUF 75 (80) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 18,30 (18,10) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 30,10 (31,40) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 40 (46) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 81 (114) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT TRATON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 18 (27) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 64 (70) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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