ams Osram hält heute den Capital Markets Day ab. Dabei wird auch das mittelfristige Finanzziele erläutert. Demnach soll das neu ausgerichtete Portfolio einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro (+/- 300 Mio. Euro) sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 15 Prozent oder höher im Jahr 2024 bringen. Zudem sollen in den nächsten 18 bis 24 Monaten bis zu etwa 800 Mio. Euro in eine neue 8-Zoll LED Front-End-Produktionskapazität zur Unterstützung hochwertiger LED-Technologien und microLED in Kulim/Malaysia errichtet werden. Bis 2030 will ams Osram CO2 neutral sein.

