5 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

5 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 4 April 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.274 GBP1.070 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.234 GBP1.036 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.257904 GBP1.058192

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 713,016,823 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1561 1.234 XDUB 08:22:54 00058092753TRLO0 7838 1.234 XDUB 08:23:54 00058092766TRLO0 7599 1.234 XDUB 08:27:12 00058092825TRLO0 7545 1.240 XDUB 08:41:44 00058093061TRLO0 2003 1.240 XDUB 08:41:44 00058093062TRLO0 5659 1.240 XDUB 08:41:44 00058093063TRLO0 4820 1.242 XDUB 09:00:38 00058093363TRLO0 651 1.240 XDUB 09:04:03 00058093409TRLO0 6230 1.240 XDUB 09:04:03 00058093410TRLO0 2815 1.236 XDUB 09:18:47 00058093703TRLO0 4332 1.236 XDUB 09:18:47 00058093704TRLO0 935 1.240 XDUB 09:56:54 00058095315TRLO0 3852 1.240 XDUB 09:56:54 00058095316TRLO0 9018 1.240 XDUB 09:56:54 00058095314TRLO0 3038 1.250 XDUB 10:23:03 00058096459TRLO0 8872 1.250 XDUB 10:23:03 00058096458TRLO0 5551 1.250 XDUB 10:32:02 00058096634TRLO0 7028 1.250 XDUB 10:36:27 00058096724TRLO0 6910 1.250 XDUB 10:43:14 00058096851TRLO0 1750 1.258 XDUB 11:00:44 00058097462TRLO0 1750 1.258 XDUB 11:00:46 00058097463TRLO0 7452 1.260 XDUB 11:36:39 00058098532TRLO0 1991 1.268 XDUB 12:16:02 00058100417TRLO0 4514 1.268 XDUB 12:16:02 00058100416TRLO0 851 1.266 XDUB 12:25:33 00058100716TRLO0 1454 1.266 XDUB 12:25:33 00058100714TRLO0 2600 1.266 XDUB 12:25:33 00058100715TRLO0 2647 1.266 XDUB 12:25:33 00058100717TRLO0 539 1.270 XDUB 12:45:32 00058101421TRLO0 1582 1.270 XDUB 12:45:32 00058101418TRLO0 2600 1.270 XDUB 12:45:32 00058101420TRLO0 2600 1.270 XDUB 12:45:32 00058101419TRLO0 2600 1.270 XDUB 12:45:32 00058101422TRLO0 5014 1.270 XDUB 12:45:32 00058101423TRLO0 6406 1.268 XDUB 13:19:48 00058102441TRLO0 7386 1.266 XDUB 13:35:22 00058102965TRLO0 7003 1.264 XDUB 14:19:22 00058104282TRLO0 4500 1.264 XDUB 14:23:09 00058104360TRLO0 7006 1.262 XDUB 14:31:41 00058104659TRLO0 6739 1.260 XDUB 14:38:07 00058104973TRLO0 147 1.268 XDUB 14:57:19 00058106197TRLO0 250 1.268 XDUB 14:57:19 00058106199TRLO0 630 1.268 XDUB 14:57:19 00058106198TRLO0 283 1.268 XDUB 14:57:19 00058106201TRLO0 831 1.268 XDUB 14:57:19 00058106200TRLO0 546 1.268 XDUB 14:58:04 00058106260TRLO0 1314 1.268 XDUB 14:58:04 00058106261TRLO0 1410 1.268 XDUB 14:58:04 00058106259TRLO0 1750 1.268 XDUB 14:58:04 00058106258TRLO0 2604 1.268 XDUB 15:01:04 00058106459TRLO0 3890 1.268 XDUB 15:01:04 00058106460TRLO0 7853 1.270 XDUB 15:06:53 00058106827TRLO0 7167 1.270 XDUB 15:14:28 00058107175TRLO0 7589 1.274 XDUB 15:38:46 00058108039TRLO0 1813 1.274 XDUB 15:39:34 00058108069TRLO0 3200 1.274 XDUB 15:39:34 00058108070TRLO0 1421 1.272 XDUB 15:49:25 00058108466TRLO0 690 1.272 XDUB 15:49:25 00058108468TRLO0 5200 1.272 XDUB 15:49:25 00058108467TRLO0 6551 1.272 XDUB 15:56:21 00058108897TRLO0 2600 1.272 XDUB 16:00:21 00058109302TRLO0 4620 1.272 XDUB 16:00:21 00058109303TRLO0 2473 1.270 XDUB 16:10:04 00058109957TRLO0 4727 1.270 XDUB 16:10:04 00058109956TRLO0 215 1.270 XDUB 16:12:04 00058110113TRLO0 650 1.270 XDUB 16:12:04 00058110115TRLO0 1011 1.270 XDUB 16:12:04 00058110114TRLO0 1574 1.270 XDUB 16:12:04 00058110117TRLO0 1750 1.270 XDUB 16:12:04 00058110116TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1257 103.60 XLON 08:21:55 00058092747TRLO0 743 103.60 XLON 08:21:55 00058092746TRLO0 286 103.80 XLON 08:25:52 00058092802TRLO0 91 103.80 XLON 08:25:52 00058092803TRLO0 218 103.80 XLON 08:25:52 00058092804TRLO0 858 103.80 XLON 08:27:12 00058092826TRLO0 1047 103.80 XLON 08:27:12 00058092827TRLO0 595 103.80 XLON 08:27:12 00058092828TRLO0 178 103.80 XLON 08:27:12 00058092829TRLO0 1727 103.80 XLON 08:27:12 00058092830TRLO0 608 103.80 XLON 08:27:17 00058092831TRLO0 547 103.80 XLON 08:27:17 00058092832TRLO0 2000 104.40 XLON 09:03:56 00058093405TRLO0 2000 104.20 XLON 09:04:11 00058093412TRLO0 1869 104.00 XLON 09:18:47 00058093707TRLO0 595 104.00 XLON 09:18:47 00058093706TRLO0 595 104.00 XLON 09:18:47 00058093705TRLO0 2500 104.80 XLON 10:01:06 00058095543TRLO0 56 104.80 XLON 10:01:06 00058095544TRLO0 2500 105.20 XLON 10:15:02 00058096224TRLO0 48 105.20 XLON 10:15:02 00058096225TRLO0 87 105.20 XLON 10:15:02 00058096226TRLO0 362 105.20 XLON 10:15:02 00058096227TRLO0 175 105.20 XLON 10:15:02 00058096228TRLO0 73 105.20 XLON 10:15:02 00058096229TRLO0 264 105.20 XLON 10:15:02 00058096230TRLO0 1095 105.20 XLON 10:15:46 00058096254TRLO0 1000 105.20 XLON 10:18:36 00058096340TRLO0 2500 105.20 XLON 10:32:02 00058096635TRLO0 1000 105.20 XLON 10:32:02 00058096636TRLO0 1500 105.20 XLON 10:36:27 00058096723TRLO0 1500 105.20 XLON 10:36:27 00058096725TRLO0 1500 105.20 XLON 10:36:36 00058096726TRLO0 3017 105.40 XLON 10:43:14 00058096847TRLO0 2000 105.20 XLON 10:43:14 00058096848TRLO0 1319 105.40 XLON 10:43:14 00058096849TRLO0 119 105.60 XLON 10:43:14 00058096850TRLO0 397 106.00 XLON 11:36:39 00058098533TRLO0 3113 106.00 XLON 11:36:39 00058098534TRLO0 2000 106.20 XLON 11:36:39 00058098535TRLO0 1530 106.20 XLON 11:36:39 00058098536TRLO0 44 106.60 XLON 12:11:02 00058100188TRLO0 392 106.60 XLON 12:11:02 00058100189TRLO0 119 106.60 XLON 12:11:02 00058100190TRLO0 1945 106.60 XLON 12:11:02 00058100191TRLO0 563 106.60 XLON 12:11:02 00058100192TRLO0 195 106.60 XLON 12:25:33 00058100718TRLO0 742 106.60 XLON 12:25:33 00058100719TRLO0 2494 106.60 XLON 12:25:33 00058100720TRLO0 513 106.60 XLON 12:25:56 00058100726TRLO0 1000 106.60 XLON 12:25:56 00058100727TRLO0 653 106.60 XLON 12:25:56 00058100728TRLO0 603 106.80 XLON 12:35:34 00058101055TRLO0 1646 107.00 XLON 12:42:45 00058101273TRLO0 1865 107.00 XLON 12:42:45 00058101274TRLO0 2000 106.60 XLON 13:18:56 00058102382TRLO0 1000 106.60 XLON 13:32:22 00058102887TRLO0 1173 106.40 XLON 13:35:22 00058102966TRLO0 2000 106.40 XLON 13:45:02 00058103300TRLO0 1000 106.40 XLON 14:12:26 00058104039TRLO0 2500 106.40 XLON 14:16:05 00058104172TRLO0 2500 106.40 XLON 14:17:05 00058104209TRLO0 1019 106.20 XLON 14:31:41 00058104660TRLO0 1579 106.40 XLON 14:57:52 00058106218TRLO0 356 106.40 XLON 14:57:52 00058106217TRLO0 1327 106.40 XLON 14:57:52 00058106216TRLO0 1000 106.40 XLON 14:58:16 00058106281TRLO0 2500 106.40 XLON 14:58:20 00058106282TRLO0 1500 106.60 XLON 15:14:28 00058107174TRLO0 1814 106.60 XLON 15:14:29 00058107176TRLO0 1947 106.40 XLON 15:17:45 00058107355TRLO0 667 106.40 XLON 15:29:58 00058107778TRLO0 2000 106.40 XLON 15:29:58 00058107777TRLO0 965 106.80 XLON 15:49:34 00058108473TRLO0 990 106.80 XLON 15:49:34 00058108472TRLO0 1000 106.80 XLON 15:49:34 00058108471TRLO0 393 106.60 XLON 15:56:22 00058108902TRLO0 1600 106.60 XLON 15:56:22 00058108901TRLO0 1137 106.60 XLON 15:56:22 00058108900TRLO0 1214 106.60 XLON 16:06:06 00058109681TRLO0 853 106.60 XLON 16:06:06 00058109682TRLO0 3556 106.60 XLON 16:11:06 00058110036TRLO0 2767 106.60 XLON 16:16:06 00058110364TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83

