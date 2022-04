WIESBADEN (ots) -- Drei Viertel (74,6 %) der Beförderungsleistung im Güterverkehr wurden im Jahr 2020 auf der Straße erbracht - 1,1 Prozentpunkte mehr als 2019- Marktanteil der Eisenbahn sinkt gegenüber 2019 um 0,7 Prozentpunkte auf 18,3 %- Auf die Binnenschifffahrt entfielen 7,1 % der Beförderungsleistung 2020Die Güterverkehrsleistung der drei Landverkehrsträger Lkw, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ist im durch die Corona-Pandemie geprägten Jahr 2020 gegenüber 2019 um 3,7 % auf 653,5 Milliarden Tonnenkilometer gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, entfiel 2020 rund ein Viertel (25,4 %) der Güterverkehrsleistung auf die Verkehrsmittel Eisenbahn (18,3 %) und Binnenschiff (7,1 %). Per Lkw wurden rund drei Viertel (74,6 %) der Güterverkehrsleistung erbracht, nämlich etwa 487,4 Milliarden Tonnenkilometer.Die Corona-Krise hat die Verkehrsträger unterschiedlich getroffen. Mit einem Minus von 2,3 % fiel der Rückgang der Güterverkehrsleistung 2020 gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 auf der Straße im Vergleich zur Schiene (-7,3 %) und zur Binnenschifffahrt (-9,0 %) relativ moderat aus.Im langfristigen Vergleich mit dem Jahr 2005 lag die jährliche Güterverkehrsleistung der drei Landverkehrsträger im Vor-Corona-Jahr 2019 um rund ein Fünftel (20,7 %) höher. Dabei erzielten die Eisenbahn mit +35,4 % und der Lkw-Verkehr mit +23,8 % überdurchschnittliche Zugewinne, während für die Binnenschifffahrt ein Rückgang der jährlichen Güterverkehrsleistung von 20,5 % zu verzeichnen war.Anteile der Verkehrsträger am Güterverkehr haben sich seit 2005 kontinuierlich zugunsten der Straße entwickeltDie Ziele der Bundesregierung sehen eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die umweltfreundlicheren Verkehrsträger Schiene und Binnenschifffahrt vor. Die bisherige Entwicklung des "Modal Split", also des Anteils der einzelnen Landverkehrsträger an der gesamten Beförderungsleistung, zeigt seit dem Jahr 2005 wachsende Marktanteile für die Straße und die Schiene bei einem Rückgang des Anteils der Binnenschifffahrt. Lag der Anteil der Straße 2005 noch bei 71,6 %, so ist er seitdem um 3 Prozentpunkte gewachsen auf 74,6 % im Jahr 2020. Im selben Zeitraum konnte die Schiene ihren Marktanteil um 1,3 Prozentpunkte auf 18,3 % moderat erhöhen, während der Anteil der Binnenschifffahrt von 11,4 % im Jahr 2005 auf 7,1 % im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen ist.Methodische Hinweise:Der hier dargestellte Modal Split bezeichnet den Anteil der einzelnen Landverkehrsträger an der gesamten inländischen Beförderungsleistung. Zu den Landverkehrsträgern zählen der Straßengüterverkehr sowie die Gütertransporte mit der Eisenbahn und in der Binnenschifffahrt. Nicht berücksichtigt sind damit die Verkehrsträger Seeschifffahrt, Luftverkehr und der Transport mit Rohöl-Rohrleitungen.Die Daten zum Straßengüterverkehr umfassen ausschließlich Lkw über 3,5 Tonnen Nutzlast (inklusive Sattelzugmaschinen) und stammen aus einer Veröffentlichung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr.Die Daten zum Schienengüterverkehr für den Modal Split stammen aus der Jahreserhebung der Schienen-Güterverkehrsstatistik. Die Daten zur Binnenschifffahrt stammen aus der Güterverkehrsstatistik der Binnenschifffahrt.Weitere Informationen:Detaillierte Daten zur Verkehrsstatistik sind in der Datenbank GENESIS-Online im Bereich Transport und Verkehr verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5188827