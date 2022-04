Weltraumtechnologie für die Zukunft

ATLANT 3D Nanosystems gibt heute die Zusammenarbeit mit ESA BIC bekannt, die dazu dienen soll, die Entwicklung der ATLANT 3D Nanofabricator 0G-Systeme weiter voranzutreiben. Dabei handelt es sich um das erste F&E-System in der Schwerelosigkeit, das eine selektive, flächendeckende Direktbeschriftung mit atomarer Schichtgenauigkeit ermöglicht.

ATLANT 3D plant die Entwicklung eines weltraumtauglichen Nanofabricator 0G, der bei künftigen Missionen zur Internationalen Raumstation (ISS) eingesetzt werden soll. Das Gerät soll über alle Funktionen des Nanofabricator Lite-Systems verfügen und weitere Tests und Entwicklungen von elektronischen Materialien auf Abruf sowie das Prototyping von Mikro- und Nanogeräten ermöglichen. Damit erhalten Forscher und Innovatoren die Möglichkeit zur schnellen Material- und Geräteentwicklung im Weltraum.

Diese einzigartige Technologie wird die erste ihrer Art im Weltraum sein. Alles begann damit, dass die NASA das erste 0G-System von ATLANT 3D kaufte, was es ATLANT 3D ermöglichte, einzigartige neue Technologien zu entwickeln, um die Microreactor Selective Area Direct Atomic Processing (µSADALP) Technologie in den Weltraum zu bringen.

Über ATLANT 3D Nanosystems

https://atlant3d.com

ATLANT 3D ist ein dänisches Start-up-Unternehmen, das eine grundlegend andere und innovative Plattformtechnologie für die Mikro- und Nanofabrikation entwickelt. ATLANT 3D ist ein Entwickler von Hochleistungstechnologien, die die atomar präzise Herstellung der nächsten Generation fortschrittlicher Materialien und Elektronik ermöglichen. Das äußerst dynamische, internationale und multidisziplinäre Team von ATLANT 3D ist besteht aus 15 erfahrenen Unternehmern, Ingenieuren und Wissenschaftlern. ATLANT 3D arbeitet mit führenden europäischen Universitäten wie SAS, DTU, FAU, TNO und SUPSI sowie mit Industriepartnern wie Merck, ST Microelectronics, Prima Industrie und SEMPA zusammen.

Über ESA BIC

https://www.esabic.dk

ESA BIC Denmark ist das 21. Mitglied des paneuropäischen Netzes der ESA Business Incubation Centres. Das Gründerzentrum wird von der Technischen Universität Dänemark (DTU) in Zusammenarbeit mit dem dänischen Ministerium für Hochschulbildung und Wissenschaft, der Universität Aalborg, der Universität Aarhus, der Danish Industry Foundation und anderen Partnern aus dem akademischen Bereich, den Wissenschaftsparks, der Industrie und den dänischen Regierungsbehörden geleitet. Das Hauptziel des dänischen ESA BIC ist die Schaffung und Stärkung von Gemeinschaften erfolgreicher raumfahrtbezogener Start-ups in Dänemark. Die Aktivitäten werden wesentlich zum Wachstum von Clustern raumfahrtbezogener Unternehmen in Dänemark beitragen.

