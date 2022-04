Der Anbieter von Flurförderzeugen und Supply-Chain-Lösungen hat, nicht unerwartet, seine Vorhersage für das laufende Geschäftsjahr zurückgenommen. Der Auslöser: Unsichere Beschaffungsmärkte, verstärkt durch die Faktoren Ukraine-Krieg und und erneute Corona-Lockdowns in Asien.



Erst am 3. März hatte KION die Prognose abgegeben, die man nun am 4. April wieder aufgehoben hat. Der Vorstandsvorsitzende Rob Smith verweist in seiner Stellungnahme u. a. auf die "deutlich länger als erwartet anhaltenden Engpässe in den Beschaffungsmärkten".



Weder der "weitere Verlauf des militärischen Konflikts in Osteuropa oder der Corona-Pandemie noch deren wirtschaftliche Auswirkungen" seien aus heutiger Sicht verlässlich abzuschätzen.



Für weitere Kursabschläge scheint aus KION-Sicht indes keinen Grund zu geben. Smith: Das bereinigte EBIT des Konzerns im Q1 werde wesentlich unter Vorjahr (215 Mio. €) liegen, aber voraussichtlich "innerhalb der derzeitigen Erwartungen des Kapitalmarktes" bzw. konkreter: Etwa auf dem Niveau des Vorquartals.



Aus dem Russlandgeschäft werden sich im Q1 nicht liquiditätswirksame Einmal- und Sondereffekte "in Höhe eines deutlich zweistelligen Millionenbetrags" ergeben. Der Zahlentermin für das Auftaktquartal ist am 28. April.



Für die KION-Aktie wird auf Tradegate gegen 8:30 Uhr + 1,8 % auf 60,28 € angezeigt. Demnach hatten Börsianer zuvor mit einer schlechteren Meldung des Unternehmens gerechnet. Vom 17. März (Tageshoch 79,40 €) bis 4. April (Low: 57,96 €) hatte die KION-Aktie ca. 27 % an Wert verloren.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



