SALT LAKE CITY, April 05, 2022



MasterControl Insights unterstützt Qualitäts- und Fertigungsexperten bei der Analyse und Interpretation großer Datenmengen, die während des Produktlebenszyklus efasst werden, indem es den Benutzern die richtigen Daten zur richtigen Zeit in einfach zu interpretierenden Visualisierungen präsentiert. Das neue Produkt ist ab sofort für alle EMEA-Cloud-Kunden von MasterControl verfügbar und wird in die Lösungen MasterControl Quality Excellence Suite und Manufacturing Excellence integriert.

"Bei der Produktentwicklung und -herstellung werden so viele Daten generiert, dass es für die Kunden oft schwer zu erkennen ist, ob sie diese Daten korrekt erfassen und interpretieren, was bedeutet, dass sie möglicherweise Chancen zur Verbesserung von Qualität, Compliance und Effizienz verpassen", sagte Sue Marchant, Senior Vice President of Product bei MasterControl. "Mit Insights geben wir unseren Kunden ein Produkt an die Hand, das ihnen Einblicke in die Betriebsabläufe und das Qualitätsmanagement gibt, damit sie sehen können, was passiert, warum es passiert und welche Schritte sie unternehmen sollten, um dies zu bewältigen."

MasterControl Insights bietet den Kunden nahezu in Echtzeit Zugang zu ihren Daten sowie Tools zu deren Analyse. Die Basisfunktionalität bietet vorgefertigte, rollenbasierte Visualisierungen von aggregierten Daten aus MasterControl-Lösungen für Analysen und Berichte. In den frühen Entwicklungsphasen gaben Beta- und Early-Adopter-Kunden hervorragendes Feedback, was half, das Produkt zu dem zu machen, was es heute ist. MasterControl Insights bietet eine solide Basis für die Integration von künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) in künftige Produktfunktionen, sodass die Benutzer die Technologie leicht übernehmen und die Vorteile von Advanced Analytics nutzen können.

Über MasterControl

MasterControl Inc. ist ein führender Anbieter cloudbasierter Qualitäts- und Fertigungssoftware für Life Sciences und andere regulierte Branchen. Wir verfolgen das gleiche Ziel wie unserer Kunden - wir wollen lebensverändernde Produkte schneller für mehr Menschen zugänglich machen. Die MasterControl-Plattform unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung von Qualitäts- und Compliance-Prozessen über den gesamten Entwicklungszyklus regulierter Produkte hinweg. Mehr als 1.000 Unternehmen weltweit vertrauen auf Lösungen von MasterControl, um ihre Prozesse in den Bereichen Produktentwicklung, klinische Studien, regulatorische Angelegenheiten, Qualitätsmanagement, Lieferkette, Fertigung und Post-Market-Surveillance zu optimieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mastercontrol.com .

