Aussichtsreiche Uranmineralisierung in Sicht - Medaro Mining schließt luftgestützte geophysikalische Studie ab

Aussichtsreiche Uranmineralisierung in Sicht - Medaro Mining schließt luftgestützte geophysikalische Studie ab

Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7), ein facettenreicher Mineralexplorer und Joint-Venture-Partner von Global Lithium Extraction Technologies Inc., hat eine luftgestützte geophysikalische Studie auf seinem Urankonzessionsgebiet "Yurchison" im Athabascabecken im Norden von Saskatchewan abgeschlossen. Das Unternehmen hat dort "Geodata Solutions GDS Inc." aus Laval, Quebec, damit beauftragt, eine hochauflösende, helikoptergestützte magnetische Vermessung auf dem Bergbauclaim "MC00011054" durchzuführen.

Bereits im Oktober 2006 wurde eine helikoptergestützte geophysikalische "VTEM-Vermessung" (Versatile Time Domain ElectroMagnetic) von "Geotech Ltd." im Auftrag von "JNR Resources" auf dem Konzessionsgebiet "Yurchison" durchgeführt. Dabei wurden zehn interessante Zonen auf Grundlage der elektromagnetischen Leiter und der magnetischen Resonanz des gesamten Feldes identifiziert.

Potentielle Interessenszonen in Sicht

Sogenannte "Interessenszonen" sind Gebiete, die potenziell Uranmineralisierung basierend auf ihrer geophysikalischen Signatur aufweisen. Diese frühere Vermessung wurde in einem Abstand von 200 Meter geflogen, weshalb sich Medaro dazu entschied, die aktuelle Vermessung mit einem Abstand von 50 Linienmetern durchzuführen, um eine detailliertere Auflösung zu den Anomalien zu erhalten. Insgesamt wurden 1.424 Linienkilometer in einem Abstand von 50 Metern mittels "AS 350 BA" und einem Helikopter vermessen.

Mittels solcher geophysikalischer Studien versuchen Mineralexplorer ihre Explorationsziele zu definieren und das Urankonzessionsgebiet "Yurchison" im weltbekannten Athabascabecken verspricht hier ein überaus großes Potential. Die Vermessungsdaten werden nun verarbeitet und die Ergebnisse veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Medaro Minings CEO Michael Mulberry sagte: "Wir freuen uns, dass die Frühlings-Explorationssaison nun eingeläutet ist. Die Ergebnisse aus dieser luftgestützten Studie werden weitere Ziele für unser Bodenexplorationsteam liefern. Mit der Exploration am Boden soll am 1. Juni auf Yuchison begonnen werden. Außerdem möchte ich bekanntgeben, dass wir mit einem Beratungsverfahren begonnen haben, das uns durch das YaThi Nene Land and Resource Office ermöglicht wurde. Dadurch können wir direkten Kontakt zu führenden Personen und Anwohnern im Athabascabecken, das in der Region als Nuhnene bekannt ist, aufnehmen."

Vielseitigkeit als eindeutiger Wettbewerbsvorteil

Die "Interessenszonen" sind definiert, die Uranmineralisierung verspricht sehr aussichtsreich zu werden, aber noch besser ist sicherlich die Tatsache zu bewerten, dass die Medaro Mining Corp. nicht nur im wieder neu entflammten Uranmarkt aktiv geworden ist. Denn auch auf dem boomenden Lithiummarkt glänzt das Unternehmen nur so vor Möglichkeiten. Das innovative Extraktionsverfahren des Unternehmens ist vielseitig einsetzbar und wurde für die nachhaltige Gewinnung von Lithium entwickelt. Die innovative Technologie kann die Kosten zur Produktion aus hartem Gestein insgesamt erheblich reduzieren - wahrscheinlich um bis zu 50 %. Das innovative Verfahren ist eine auf einem thermochemischen Lösungsmittel basierten Extraktionsmethode, die Lithiumkarbonat (Li2CO3) und / oder Lithiumhydroxid (LiOH) schnell aus verschiedenen (LiAlSi2O6-reichen) Spodumen-Konzentraten produziert. Der besondere Vorteil der Extraktionsmethode ist, dass sie auch in entlegenen Gebieten eingesetzt werden kann - ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil auf dem boomenden Lithiummarkt.

Uran und Lithium: aktuelle Marktphase und niedriges Kaufniveau als Opportunity

Die Medaro Mining Corp. (ISIN: CA58404N1096; WKN: A3CMG7) bietet aktuell noch ein riesiges Upside-Potential. Uran und Lithium - mit dem zu erwartenden Interesse der Investoren dürfte der Kurs bald schon steigen. Insbesondere in den letzten Wochen gab es zudem starke Katalysatoren für die fundamentale Unterstützung der Uran-Hausse. Und auch im boomenden Lithiumsegment können spekulative Anleger aktuell noch überproportional an den Kursbewegungen partizipieren. Wer hier einsteigt, dem bietet sich eine vorzügliche Kursvervielfachungschance auf einem vergleichsweise niedrigen Kaufniveau.

Über Medaro Mining Corp.

Das Unternehmen ist ein Lithiumexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia) und hält Optionen auf die Lithiumkonzessionen "Superb Lake" in Thunder Bay (Ontario) bzw. "CYR South" in James Bay (Quebec). Das Unternehmen ist auch an der Entwicklung und Vermarktung eines neuen Verfahrens zur Gewinnung von Lithium aus Spodumenkonzentrat durch sein Joint Venture "Global Lithium Extraction Technologies" beteiligt. Damit hat das Unternehmen die Möglichkeit die exklusiven Rechte zur Kommerzialisierung einer neuen und radikal anderen thermochemischen Technologie zu erwerben, die zu einer schnellere Extraktion von Lithium aus Spodumen (LiAlSi2O6) führt und in hochreines Lithiumcarbonat (Li2KO3) und/oder Lithiumhydroxid (LiOH) und/oder Lithiummetall (Li) umwandelt.

Zu den Nebenprodukten der Wertschöpfung gehören Aluminiumoxid (Al2O3) und hochwertige Kieselsäure (SiO2). Die Methode ist kompakt, modular, hochgradig skalierbar und kann an entfernten geografischen Standorten eingesetzt werden. Dabei werden nur drei Rohstoffe benötigt: Spodumen-Konzentrat, hochreines Kohlendioxid (CO2), das bei der Bildung von Lithiumcarbonat verbraucht wird und Wasser (H2O), das bei der Bildung von Lithiumhydroxid verbraucht wird. Die Technologie umfasst Schritte zur Senkung der Kosten für die Bildung und Reinigung von Spodumenkonzentrat. Globales Branchenwachstum vorantreiben

Vorläufige technische und wirtschaftliche Analysen des Joint-Venture-Partners zeigen, dass die Technologie in der Lage ist, die Gesamtkosten der Spodumenverarbeitung um 30 bis 50% zu senken. Das Verfahren ist Kostengünstig und kohlenstofffrei und birgt den Angaben des Unternehmens zufolge ein erhebliches wirtschaftliches Potential. Vorbehaltlich von Pilottests prognostizieren erste Studien, dass jede Tonne konzentriertes Spodumen potenziell fast 1/5 einer Tonne Lithiumcarbonat und etwa 1/4 Tonne Lithiumhydroxid liefern könnte, die in Batteriequalitäten marktreif sind.

Kunden werden in der Lage sein, lizenzierte Verarbeitungsanlagen des Unternehmens neben ihren Minen zu platzieren und Lithium in Batteriequalität und wertvolle Nebenprodukte direkt an die Endverbrauchsmärkte zu liefern. Das vorgeschlagene Verfahren ist auf Skalierbarkeit ausgelegt, wobei 50 bis 100 Tonnen pro Tag (oder mehr) für die Verarbeitung an abgelegenen Standorten in den pegmatitreichen Regionen der Welt vorgesehen sind.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist Bestandteil einer Werbekampagne für das besprochene Unternehmen und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Besprechung von Medaro Mining Corp. darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Offenlegung von Interessenkonflikten"). Die in den jeweiligen Publikationen von Anleger-Research angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung. Die Ersteller der vorliegenden, nicht unabhängigen Finanzanalyse, als auch MIC Market Information & Content Publishing GmbH verpflichten sich, Wertpapiere des analysierten Unternehmens weder zu halten noch in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Aus diesem Grund versichert der Redakteur der Analyse genauso wie MIC Market Information & Content Publishing GmbH als Herausgeber, weder direkt noch indirekt (beispielsweise über friends & family) Aktienpositionen des besprochenen Unternehmens zu besitzen. Darüber hinaus ist die Vergütung des Erstellers der Texte weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder die MIC Market Information & Content Publishing GmbH noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Analyse Zugang hatten oder haben konnten, sind ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition von über 0,5% des Finanzinstruments, sind am gezeichneten Kapital der Medaro Mining Corp.. mit mindestens 5 Prozent beteiligt, waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, waren Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapier-dienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass Medaro Mining Corp.. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen

