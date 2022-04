DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo-Institut: Erwartungen der Automobilbranche eingebrochen

Die Erwartungen der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer sind im März nach einer Erhebung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung so stark eingebrochen wie nie zuvor. Der Indikator für die gesamte Branche fiel auf minus 43,1 Punkte, nach plus 14,4 im Februar. Der russische Angriff auf die Ukraine erhöhe die Preise für Öl und Gas. "Das weckt Befürchtungen in der Branche, dass der Absatz an Neuwagen sinken könnte. Gleichzeitig steigen auch in der Autoproduktion und entlang der Lieferkette die Energiekosten", sagte Ifo-Industrieökonom Oliver Falck.

Weltbank senkt Wachstumsausblick für China

Die Weltbank wird pessimistischer für das Wachstum in China. Sie geht nun davon aus, dass die Wirtschaft des Landes in diesem Jahr um 5,0 Prozent wachsen wird. Bislang hatte sie 5,4 Prozent prognostiziert. Die Weltbank hat zudem ihre Wachstumsprognose für Ostasien und die Pazifik-Region gesenkt, zu der China gehört. Berücksichtigt werden nun die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Für die gesamte Region erwartet sie ebenfalls ein Wachstum von 5,0, nachdem sie im Oktober noch 5,4 Prozent vorausgesagt hatte.

Vasle: EZB-Negativzins könnte Ende 2022/Anfang 2023 enden

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Einlagenzins nach Aussage des slowenischen EZB-Ratsmitglieds Bostjan Vasle so anheben, dass sich dieser Ende 2022 oder Anfang 2023 nicht mehr in negativem Territorium befindet. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte Vasle außerdem, dass die EZB die Nettoanleihekäufe unter dem APP-Programm nicht erst im September beenden müsse, möglich sei auch der Juli. "Das Wichtigste ist jetzt, dass wir diesen Prozess nicht erst sehr spät im Jahr starten und die Möglichkeit haben, zum Jahreswechsel aus den negativen Zinsen heraus zu sein", sagte Vasle, der als geldpolitischer "Falke" gilt.

Australische Notenbank signalisiert baldige Zinserhöhung

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre wachsende Bereitschaft signalisiert, die Zinssätze bald anzuheben. Sie strich aus ihren Statement die Formulierung "bereit, geduldig zu sein" und verschärfte damit ihre geldpolitische Haltung. Den Leitzins beließ die Notenbank wie erwartet bei 0,10 Prozent und erklärte, dass sie die kommenden Daten zu Lohnwachstum und Inflation genau prüfen werde, um ihre geldpolitischen Einstellungen zu steuern.

Baerbock schließt weiterhin Importstopp für russisches Gas aus

Auch nach den Gräueltaten von Butscha hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) einen Importstopp für russisches Gas ausgeschlossen. "Wenn das den Krieg stoppen würde, dann würden wir das unverzüglich tun", sagte Baerbock in den ARD-Tagesthemen. Die Realität sei aber, dass es zwar den Preis des Krieges für Russland nach oben treiben würde - es würde aber nicht "dazu führen, dass morgen das Morden" aufhört.

Leichen von fünf gefesselten Männern in Butscha gefunden

In einem Keller in Butscha sind nach Angaben der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft die Leichen von fünf gefolterten Männern entdeckt worden. Es handele sich um "unbewaffnete Zivilisten", die von russischen Soldaten getötet worden seien, teilte die Behörde im Onlinedienst Telegram mit. Sie seien mit gefesselten Händen im Keller eines Kindersanatoriums in dem Kiewer Vorort gefunden worden. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden, hieß es weiter. Dazu veröffentlichte die Behörde Fotos.

Ukraine befürchtet "massiven Angriff" auf Region Luhansk

Die russischen Streitkräfte bereiten nach ukrainischen Angaben einen "massiven Angriff" auf die Truppen in der östlichen Region Luhansk vor. Es werde Ausrüstung und Treibstoff gebracht sowie die Truppen verstärkt, teilte der Gouverneur der Region mit. "Wir glauben, dass sie sich auf einen massiven Angriff vorbereiten." Er forderte die Bewohner auf, die Region so schnell wie möglich zu verlassen. Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass sich die russischen Streitkräfte aus Gebieten im Norden der Ukraine, insbesondere um Kiew, zurückgezogen haben, um sich auf den Osten und Süden des Landes zu konzentrieren.

Deutschland weist 40 russische Diplomaten aus

Als Reaktion auf die Gräueltaten gegen Zivilisten in der ukrainischen Ortschaft Butscha weist die Bundesregierung 40 russische Diplomaten aus. Bei den Betroffenen sei "von einer Zugehörigkeit zu russischen Nachrichtendiensten auszugehen", verlautete in Berlin. Sie hätten nun fünf Tage Zeit, Deutschland zu verlassen. Die Arbeit der betroffenen Botschaftsangehörigen sei "eine Bedrohung für diejenigen, die bei uns Schutz suchen", erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). "Dies werden wir nicht weiter dulden."

Frankreich will 35 russische Diplomaten ausweisen

Frankreich will eine große Zahl russischer Diplomaten ausweisen, deren Aktivitäten französischen Sicherheitsinteressen widersprechen. Der Schritt erfolge im Rahmen einer europäischen Vorgehensweise, teilte das Außenministerium in Paris mit. Nach Angaben aus Ministeriumskreisen sollen 35 russische Diplomaten das Land verlassen.

Griechenland begleicht vorzeitig Schulden beim IWF

Griechenland hat seine gesamten Schulden beim Internationalen Währungsfonds (IWF) fast zwei Jahre früher als geplant zurückgezahlt. Die Rückzahlung "schließt das Kapitel" der Staatsschuldenkrise von 2010, erklärte Finanzminister Christos Staikouras. Das Land spare sich durch die vorzeitige Rückzahlung von 1,85 Milliarden Euro Notkrediten zudem 230 Millionen Euro an Zinsen.

USA wollen "diese Woche" neue Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verkünden

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat noch für "diese Woche" neue Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine angekündigt. Sullivan kündigte zudem "zusätzliche Militärhilfe" für die Ukraine "in den kommenden Tagen" an. Seiner Einschätzung nach könnte der Krieg in der Ukraine noch "Monate oder länger" andauern.

USA genehmigen Verkauf von acht F-16-Kampfjets an Bulgarien

Die USA haben inmitten des Ukraine-Kriegs den Verkauf von acht Kampfjets vom Typ F-16 an Bulgarien genehmigt. Die Waffenlieferung werde Bulgariens Fähigkeit verbessern, auf "derzeitige und künftige Bedrohungen" zu reagieren, indem das südosteuropäische Land moderne Kampfflugzeuge in der Region des Schwarzen Meeres einsetzen könne, erklärte die für Rüstungsgeschäfte zuständige US-Behörde. Die geplante Lieferung der F-16-Flieger und von Munition hat einen Umfang von 1,67 Milliarden Dollar.

Nordkorea droht Südkorea mit Atomwaffenangriff

Nordkorea hat Südkorea im Falle eines Präventivangriffs mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. "Sollte sich Südkorea für eine militärische Konfrontation mit uns entscheiden, wird unsere nukleare Streitmacht zwangsläufig ihre Pflicht erfüllen müssen", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA die Schwester und Beraterin von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, Kim Yo Jong. Zwar dienten die Atomstreitkräfte vor allem der Abschreckung, bei einem Angriff aber würden die Waffen auch "zur Vernichtung der gegnerischen Streitkräfte" eingesetzt.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Feb +1,1% (PROGNOSE: +2,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Feb +0,5% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Feb 63,3%

Japan/Konsumneigung Feb +0,3 Pkt gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise März +4,1% (PROG: +3,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise März +0,7% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate März +2,9% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise März +4,0% gg Vorjahr (PROG +3,8%)

Thailand Verbraucherpreise März +5,73% gg Vorjahr (PROG +5,5%)

