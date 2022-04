News von Trading-Treff.de DAX-Videoanalyse zum Handelsstart: 14.560 weiter spannend und im Fokus - wie kann man als Trader in einer Range handeln? DAX zum Start am Vortagesschluss Freuen wir uns auf neue Tages-Trading-Chancen im DAX und testen wir heute weiter die Range? Diese Frage stellen wir uns im Trading nun fast täglich. Erste Ideen aus dem Chartbild leite ich in der Vorbörse zum DAX hier für Dich ab und habe dabei erneut die 14.560 im Blick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...