Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Zeitenwende. Kaum ein Begriff wurde seit dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine häufiger verwendet. Tatsächlich sind auch am Kapitalmarkt Veränderungen sichtbar. Auf einmal stehen nicht mehr ESG-Anlagen, sondern Rüstungs- und Ölkonzerne im Mittelpunkt. Das wird nicht so bleiben, aber Emittenten und Investoren müssen der neuen Komplexität Rechnung tragen.

An ESG-Themen führt am Kapitalmarkt schon länger kaum noch ein Weg vorbei - Warnungen vor einer Blasenbildung inklusive. Bis zuletzt ist immer mehr Geld in ökologisch, sozial oder governance-technisch nachhaltige Anlagen geflossen. Mit deutschen Emittenten auf Position 2 hinter den USA, erhöhte sich das weltweite Volumen neu ausgegebener Green-Bonds 2021 nach Angaben der Climate Bond Initiative auf 517 Milliarden US-Dollar. Noch 2019 waren es weniger als 100 Milliarden gewesen.

Der russische Einmarsch in der Ukraine hat jedoch auf vielen Ebenen ein Umdenken ausgelöst. Vormals verpönt, sind die Titel traditioneller Energiekonzerne und Rüstungshersteller seit Kriegsbeginn in den Fokus gerückt und haben massiv an Wert gewonnen. Zuflüsse in ESG-Anlagen verlangsamen sich nach Berichten des Finanzinformationsdienstleisters Morningstar aktuell hingegen. Nicht nur gefühlt sind Klimawandel und Nachhaltigkeit gegenüber Sprit und Waffen in den Hintergrund gerückt.

Katalysator statt Knall

Wer schon zuvor vor einer Blasenbildung gewarnt hatte - vergangenen Herbst wies sogar die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich auf eine mögliche Überbewertung von ESG-Investments hin -, sieht sich bestätigt. Droht dem Segment jetzt ein ähnliches ...

