Wien/Aachen (ots) -Die internationale Expansion von MILESTONE wird mit der Eröffnung eines neuen Hauses in Aachen fortgesetzt.Zum bereits bestehenden denkmalgeschützten Objekt mit 71 Apartments in Aachen kommt nun ein Neubau mit 219 Apartments hinzu. Das neue MILESTONE Aachen West verbindet Student Living mit Serviced Apartments und schafft so einen neuen Standard für junges Wohnen in der Stadt.Das neue MILESTONE Aachen West stellt ein Highlight mitten im studentischen Herzen der Stadt dar. Mit insgesamt 290 Apartments und 133 Garagenstellplätzen wird das neue Haus die bisherigen Kapazitäten mehr als vervierfachen. "Das Besondere an diesem Projekt ist die Verbindung aus Denkmal und Neubau. MILESTONE ist es gelungen, eine außergewöhnliche Kombination zu realisieren und durch die Fertigstellung des Projektes die Aktivitäten in den Bereichen Student Living und Serviced Apartments unter einem Dach zu bündeln." beschreibt Andreas Köttl, CEO von Value One das Projekt. Value One zeigt damit, wie Kreislaufwirtschaft einer Immobilie in der Praxis aussehen kann.Gym, Club Room und Learning LoungesDas neue MILESTONE Aachen West wird eine Vielzahl von besonderen Angeboten für die Young Professionals und StudentInnen bieten. Die Community Areas wie das eigene Gym, die Learning Lounges sowie der Club Room befinden sich im Neubau, können jedoch von alle BewohnerInnen gleichermaßen genutzt werden. Ein Resident Manager sowie ein Haustechniker stehen den BewohnerInnen zur Verfügung. Das All-in Konzept von MILESTONE bietet vollmöblierte, funktionale Apartments mit eigenem Bad und Küche sowie Betriebskosten und der Nutzung der Community Areas.Besondere Eigentümerstruktur mit MietpoolEine weitere Besonderheit an diesem Projekt ist die Eigentümerstruktur. Denn die Apartments wurden einzeln verkauft und die EigentümerInnen können wählen, ob sie am Mieterpool teilnehmen und die Apartments durch MILESTONE vermieten lassen möchten. "Diese innovative Form der Verwertung bietet eine attraktive Art für KäuferInnen sich an einem Projekt zu beteiligen, ohne große Aufwände bei der Betreuung der Immobilie zu haben. Wir realisieren hochwertige Projekte und MILESTONE bietet ein breites Serviceangebot für EigentümerInnen und Mieter," so Andreas Köttl, CEO von Value One."Guter Hirte" als Herzstück des ProjektsAusgangspunkt für das MILESTONE Aachen West war die Revitalisierung des denkmalgeschützten ehemaligen Klostergebäudes "Guter Hirte" das bereits 2019 eröffnet wurde und 71 Wohneinheiten bietet. "Das Projekt ist ein Meilenstein für Aachen und für uns als Projektentwickler.", so Stefan Knafl, Geschäftsführer von "Guter Hirte", einem Joint Venture der Value One Group aus Wien und der Ideal Wohnen aus Köln. "Das Projekt ist das "Tor zum Campus West", des größten innerstädtischen Campus-Entwicklungsgebietes in NRW, das ab 2023 Schritt für Schritt von der Reinisch Westfälisch Technischen Hochschule RWTH realisiert wird. Gemeinsam tragen wir zur weiteren positiven Entwicklung des Standortes und der Exzellenz-Universität bei."Über MILESTONE, eine Marke der Value OneValue One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Mil-liarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MI-LESTONE Student Living in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.MILESTONE Student Living verfolgt ein ALL-IN Konzept und kombiniert voll möblierte Apartments mit höchstem Design und Qualitätsansprüchen, eine Vielzahlt an Community Areas sowie einer internationalen Community Durch den MILESTONE Passport haben die BewohnerInnen bis zu 2 Wochen pro Jahr die Möglichkeit, Urlaub in einem anderen MILESTONE Haus zu machen. Seit der Eröffnung des ersten Hauses, MILESTONE Vienna Prater im Jahr 2013 wurden weitere 10 Studentenwohnheime in Österreich, Polen, Portugal, Deutschland und den Niederlanden eröffnet. Mit über 2.600Apartments in Betrieb ist MILESTONE ein europaweit agierender Studentenwohnheimbetreiber und auf Expansionskurs in Europa. www.value-one.com - www.milestone.netPressekontakt:Julia PanicPressesprecherinE: presse@value-one.comM: +43 1 217 12-0Original-Content von: value one holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162431/5188911