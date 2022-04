Christian Senft übernimmt Anfang August 2022 den Vorstandsvorsitz in der Gartenbau-Versicherung. Sein Amtsvorgänger Manfred Klunke tritt nach über 40 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Senft bildet dann mit Vorstandsmitglied Dr. Dietmar Kohlruss ein Zweierteam an der Spitze des Spezialversicherers. In der Gartenbau-Versicherung wird ein Generationswechsel vollzogen. Am 01.08.2022 übernimmt Vorstandsmitglied Christian Senft den Vorstandsvorsitz und tritt damit die Nachfolge von Manfred Klunke ...

