Unternehmen: Energiekontor AG

ISIN: DE0005313506



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 05.04.2022

Kursziel: 105,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 17.11.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 89,00 auf EUR 105,00.



2021 war das beste Jahr in der Geschichte von Energiekontor. Das Unternehmen erzielte ein Rekordergebnis vor Steuern (EBT) von EUR45 Mio. (+ 44% gegenüber dem Vorjahr). Grund für das starke Ergebnis war ein lebhaftes Projektentwicklungsgeschäft. Die Projektpipeline wurde um 1,7 GW auf 7,7 GW (+24% y/y) erweitert. Das eigene Ökostromportfolio erhöhte sich um 50 MW auf 329 MW. Wir sehen drei gute Argumente für Energiekontor-Aktien: (1) Die deutsche Regierung beschleunigt die Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung (Ziel jetzt: fast 100% erneuerbare Energien im Jahr 2035, vorher: 2050). Wir glauben, dass das

Projektentwicklungsgeschäft von Energiekontor mit ihrer >4,4 GW deutschen Wind- und PV-Projektpipeline in den kommenden Jahren von diesen Verbesserungen profitieren wird. (2) Die deutschen Strompreise sind seit Jahresbeginn sehr hoch (Marktwert Onshore-Wind Februar 2022: 108 EUR/MWh gegenüber 44 EUR/MWh im Februar 2021, ca. +145% y/y). Die aktuellen Marktwerte für Onshore-Wind und PV sind deutlich höher als die durchschnittlichen Einspeisevergütungen, die Energiekontor für die Stromproduktion der eigenen deutschen Wind- und Solaranlagen erhält. Dies wird zu zusätzlichen Umsätzen und Erträgen im Segment Stromproduktion führen (deutsche Wind- und Solarstromkapazität: 231 MW). (3) Wir gehen davon aus, dass die Turbulenzen auf den Erdgas- und Strommärkten, die durch den russischen Einmarsch in der Ukraine verursacht wurden, die Unterstützung für Wind- und Solarenergie in Politik und Gesellschaft vergrößert haben. Erneuerbare Energien sind nicht nur billiger und sauberer als fossile Brennstoffe, sie bieten auch ein viel höheres Maß an Energiesicherheit als fossile Brennstoffe, da sie nicht importiert werden müssen. Für 2022 rechnet Energiekontor mit einem Ertragswachstum von 10 bis 20 %. Angesichts der Herausforderungen in der Lieferkette (höhere Materialkosten sowie längere Lieferzeiten für Turbinen und Module) reduzieren wir unsere Wachstumsannahmen für 2022 und 2023 etwas, sehen aber ausgezeichnete Wachstumsaussichten für das gesamte Jahrzehnt. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem Kursziel von EUR 105 (zuvor: EUR 89). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.



2021 was the best year in the history of Energiekontor. The company posted record EBT of EUR45m (+ 44% y/y). The reason for the strong performance was a buoyant project development business. The project pipeline has been expanded by 1.7 GW to 7.7 GW (+24% y/y). The own green power portfolio increased by 50 MW to 329 MW. We see three good arguments to be positive on Energiekontor shares: (1) The German government is accelerating the increase in the renewable share in power production (target now: almost 100% renewables in 2035, previously: 2050). We believe that Energiekontor's project development business with its >4.4 GW German wind & PV project pipeline will benefit from these improvements in the coming years; (2) German power prices have remained very high since the beginning of the year (market value onshore wind February 2022: 108 EUR/MWh versus 44 EUR/MWh in February 2021, ca. +145% y/y). The current market values for onshore wind and PV are significantly higher than the average feed-in-tariffs Energiekontor receives for the power production of its own German wind and solar plants. This will result in extra sales & earnings in its Power Production segment (German wind and solar power capacity: 231 MW); and (3) We believe that the turmoil in natural gas and power markets caused by the Russian invasion of Ukraine has widened the support for wind and solar power in politics and society. Renewables are not only cheaper and cleaner than fossil fuels, they also offer a much higher degree of energy security than fossil fuels as they do not have to be imported. Energiekontor is guiding towards 10% to 20% earnings growth in 2022. Given the supply chain challenges (higher material costs as well as longer turbine and module delivery times), we trim our growth assumptions for 2022 & 2023 somewhat but see excellent growth prospects for this decade. An updated sum-of-the-parts valuation yields a EUR105 price target (previously: EUR89). We confirm our Add recommendation.





