YOC AG

YOC AG: YOC AG plant für das laufende Geschäftsjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 25% bis 30% sowie Steigerung der Profitabilität



05.04.2022 / 09:56 CET/CEST

Berlin, 05. April 2022 - Die YOC AG (ISIN DE0005932735) plant im laufenden Geschäftsjahr 2022 mit steigenden Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von 25% bis 30% auf 23,5 Mio. EUR bis 24,5 Mio. EUR (2021: 18,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen). Parallel dazu entwickelt sich die Kostenstruktur unterproportional, so dass sich ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA)* in Höhe von 3,5 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR (2021: 2,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) ergeben wird. Infolgedessen wird der Jahresüberschuss der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich bei 2,3 Mio. EUR bis 2,8 Mio. EUR (2021: 1,8 Mio. EUR nach vorläufigen Zahlen) liegen. Der Vorstand der YOC AG hat die Auswirkungen der Übernahme der theINDUSTRY AG im Januar 2022 im Rahmen dieser Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 entsprechend berücksichtigt (siehe Ad-Hoc Meldung der YOC AG vom 26. Januar 2022). * EBITDA entspricht der Definition im Bericht der YOC AG zum ersten Halbjahr 2021 (erhältlich unter https://yoc.com/de/investor-relations-yoc/finanzen-geschaeftsbericht/)

Investor Relations

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

Tel.: +49-30-726162-0

ir@yoc.de

