Jetzt 5.000 Euro investieren und in fünf Jahren den eigenen Einsatz verfünffachen? Das ist möglich. Zumindest, wenn man die richtigen Aktien identifiziert. Glücklicherweise ist das Markt-Setting jetzt in Teilen so gegeben, dass Foolishe Investoren sogar in der Breite diese Option besitzen. Mit 5.000 Euro kann man zum Beispiel in fünf verschiedene Aktien jeweils 1.000 Euro investieren. Und damit ein solides Fundament legen, das in der Breite und sogar innerhalb eines halben Jahrzehnts diese Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...