Der DAX startet am Dienstag erneut freundlich in den Handel. Inzwischen ist der deutsche Leitindex bereits wieder bis in den Bereich von 14.600 Zähler geklettert. Während die Anleger weiterhin auf Neuigkeiten vom Verhandlungstisch in der Ukraine warten, rückt vor dem Fed-Protokoll am Mittwoch auch die Geldpolitik wieder in den Fokus.Gespannt erwarten die Anleger, wie die Fed die Inflation bekämpfen will, ohne die durch den Krieg ohnehin angeschlagene Konjunktur massiv zu bremsen. Aktuell scheint ...

