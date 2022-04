Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke Europe hat im ersten Quartal seine Erlöse weiter gesteigert. Die ersten vorläufigen Eckdaten zum Umsatz und die bestätigte Jahresprognose finden am Markt und unter den Analysten regen Anklang. Die Aktie kann zur Stunde deutlich zulegen und setzt sich mit an die SDAX-Spitze.Der Konzernumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 305 Millionen Euro gestiegen, so das Unternehmen. Zum Ende des ersten Quartals stehe die Zahl der aktiven Kunden bei ...

