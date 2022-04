DJ Neuer Bachelor-Studiengang für Real Estate Management an der ISM - Praxisnahes Know-how für eine Karriere in der Immobilienwirtschaft

Dortmund (pts011/05.04.2022/10:00) - Der neue Studiengang B.Sc. Real Estate Management an der International School of Management (ISM) bereitet praxisnah auf eine Karriere in der Immobilienbranche vor. Die Studieninhalte kombinieren Fachwissen aus der Immobilienwirtschaft mit BWL-Know-how und Soft-Skills. Ab dem kommenden Wintersemester 2022/23 kann der neue Real Estate Studiengang an verschiedenen Standorten in Vollzeit oder dual studiert werden.

Die Immobilienwirtschaft ist vielfältig, qualifizierte Fachkräfte sind sehr gefragt. Das Bachelor-Studium in Real Estate Management an der International School of Management gibt den Studierenden das Rüstzeug mit, um an wichtigen Schnittstellen zu arbeiten, zum Beispiel in der Energiewirtschaft, bei Digitalisierungsprojekten oder im kommunalen Wohnungsbau.

Während des Studiums erwerben die ISM-Studierenden ein umfassendes Verständnis von den Immobilienmärkten und den beteiligten Akteuren. Neben Kompetenzen in Immobilienrecht, Finanzen und Vermarktung werden das analytische Denken und interkulturelle Kompetenzen gezielt gefördert und reale Fragestellungen aus der Unternehmenspraxis behandelt. Die Studieninhalte bilden den gesamten Wertschöpfungskreislauf der Immobilienwirtschaft ab. Dabei werden alle Phasen einer Immobilie kennengelernt, von der Projektplanung, Vermögensverwaltung über das Finanz-, Werte- und Portfoliomanagement bis zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Am Ende des Studiums verfügen die Absolventinnen und Absolventen unter anderem über Kenntnisse zur Bewertung der baulichen Substanz und Steuerung von größeren Immobilienportfolios.

Der neue ISM Studiengang B.Sc. Real Estate Management wird ab dem Wintersemester 2022/23 an den Standorten Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Berlin als Vollzeit- oder duales Studium angeboten. Weitere Informationen zum Studiengang unter ism.de/immobilienwirtschaft-studium.

Hintergrund: Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und zählt zu den führenden privaten Hochschulen in Deutschland. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in kompakten und anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

