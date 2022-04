Die Noratis AG ist seit gut zwei Jahren fester Bestandteil des KMU-Anleihemarktes. Das auf die Bestandsentwicklung und Aufwertung insbesondere von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen hat aktuell zwei Anleihen (2020/25 und 2021/27) am Kapitalmarkt platziert. Das Immobilienunternehmen berichtet regelmäßig und transparent über Transaktionen in seinem Portfolio. Wir haben mit dem Finanzvorstand der Noratis AG, André Speth, über die gegenwärtige Entwicklung und zukünftigen Planungen des Eschborner Unternehmens gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Speth, wie läuft das Geschäft bei Noratis aktuell? Liegt die Noratis AG im Frühjahr 2022 "im Plan"?

André Speth: Wir sind mit der geschäftlichen Entwicklung sehr zufrieden. Wir wollen auch in diesem Jahr unseren Immobilienbestand weiter ausbauen und sind hier auf einem sehr guten Weg. Zudem konnten wir im Januar bereits einen ersten Blockverkauf über rund 240 Wohneinheiten vermelden. Noratis befindet sich wirtschaftlich also unverändert auf Erfolgskurs.Anleihen Finder: Für das Geschäftsjahr 2021 liegen die finalen Zahlen ja noch nicht vor, aber an Hand der vorläufigen Zahlen können Sie uns doch sicher verraten, wie Sie das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 beurteilen?

André Speth: 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Noratis. Wir haben unseren Immobilienbestand auf über 4.200 Einheiten - nach 3.366 in 2020 - erhöht. Dabei haben wir aber auch wieder Blockverkäufe getätigt und insgesamt rund 300 Einheiten verkauft. Beides zusammen hat zu deutlich steigenden Mieteinnahmen und Veräußerungserlösen geführt. Schon unser sehr gutes Halbjahresergebnis in 2021 hatte ja diese Effekte gezeigt.

Anleihen Finder: Eine Kennziffer ist dabei von besonderer Bedeutung - der Net Asset Value. Können Sie uns diese Kennziffer einmal näher erläutern und die rund 30 Euro je Aktie einordnen?

André Speth: Wie gut das Jahr 2021 gelaufen ist, zeigt am besten unser Net Asset Value, NAV. Dieser ist auf rund 30 Euro pro Aktie per Ende 2021 gestiegen, nachdem er ein Jahr zuvor noch bei 22,80 Euro je Aktie lag. Dieser sehr deutliche Anstieg spiegelt nicht nur die realisierten Gewinne des vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...