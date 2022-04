Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -WEDA (https://weda.fr/) ist ein führender Anbieter von Online-Management-Software im französischen Gesundheitswesen. Um die Früherkennung von Krankheiten auf eine neue Ebene zu heben, hat sich das Unternehmen mit der französischen Tochtergesellschaft des slowenischen Unternehmens MESI, Ltd (https://www.mesimedical.com/) zusammengetan. MESI ist der Entwickler des MESI mTABLET - einer digitalen Lösung, die verschiedene diagnostische Messungen, Patientenakten und medizinische Anwendungen kombiniert. Die beiden Systeme wurden erfolgreich integriert, so dass die MESI mTABLET-Messungen jetzt aus der WEDA-Software heraus bestellt und sofort in die WEDA-Patientenakten gespeichert werden können.Einige der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen sind heute die Verwendung separater Diagnosegeräte und inkompatibler medizinischer Softwarelösungen. WEDA, mit über 15.000 Anwendern ein führender Anbieter von medizinischer Verwaltungssoftware in Frankreich, und MESI, ein Innovator auf dem Gebiet der digitalen Diagnostik, haben ihre Systeme miteinander verbunden, um die Situation im französischen Gesundheitswesen zu ändern.Das MESI mTABLET bietet verschiedene Diagnosen wie EKG, Spirometrie, Oximetrie, Blutdruck, ABI und TBI in einem Gerät. Das MESI mTABLET ABI hilft beispielsweise bei der Erkennung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pVAK). Diese kardiovaskuläre Erkrankung hat eine hohe Sterblichkeitsrate, aber 70 % der Patienten sind ohne Symptome. Die Innovation von MESI verkürzt die Messung des Arm-Brachial-Index (ABI), eines Indikators für pVAK, auf 1 Minute. Dies könnte einen großen Unterschied ausmachen, denn in Frankreich sind schätzungsweise über 2 Millionen Menschen von pAVK betroffen.Um eine diagnostische Messung durchzuführen, klickt der Arzt auf das entsprechende Symbol in seiner WEDA-Software. Eine Anfrage wird sofort an das MESI mTABLET gesendet, die Messung wird durchgeführt und der Messbericht ist automatisch in der WEDA-Patientenakte verfügbar."Die einfache Integration mit digitalen Lösungen wie WEDA, die in den nationalen Gesundheitssystemen verwendet werden, ist eines der Hauptziele der MESI-Produkte. Genau darum geht es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens: die frühzeitige Erkennung von Krankheiten und die Verringerung des Verwaltungsaufwands", sagt Jakob Šušteric, CEO von MESI, Ltd.Informationen zum Unternehmen:MESI, Ltd. (https://www.mesimedical.com/) ist ein innovatives europäisches Unternehmen, das medizinische Geräte für Diagnosezwecke entwickelt und herstellt. Es konzentriert sich auf die Digitalisierung der medizinischen Beurteilung, um die Diagnostik zu vereinfachen und die Früherkennung von Krankheiten zu unterstützen. Eine ihrer Lösungen ist das MESI mTABLET - ein System, das einen intelligenten drahtlosen 1-Minuten-ABI, ein flexibles Pulsoximeter, ein vollständig digitales EKG, ein drahtloses TBI, ein Blutdruckmessgerät für sofortige Messungen und ein Spirometer mit einer animierten Fluss-Volumen-Kurve in Echtzeit kombiniert.Kontakt:Manca Uršic Rosas, +386 1 620 34 87,manca@mesimedical.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1778739/MESI_WEDA.jpgOriginal-Content von: MESI, Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162432/5189032