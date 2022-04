Nizza (FR), Mannheim (DE) (ots) -Hypertrust Patient Data Care (HPDC) gab heute die globale Markteinführung seiner erweiterten Supply-Chain-Management-Lösung Hypertrust X-Chain für Advanced & Personalized Therapies (APT) bekannt. Es ist die weltweit erste Lösung, die es Biotech- und Pharmaunternehmen ermöglicht, APT-Lieferketten mit einem einzigen System zu konzipieren, einzurichten, zu planen, orchestrieren, betreiben und zu skalieren - sicher und in vollständiger Übereinstimmung mit den relevanten Standards und GMP-Richtlinien."Wir sind stolz darauf, unseren Kunden eine End-to-End-Lösung anbieten zu können, die von Haus aus alle Komponenten enthält, um das Supply Chain Management von neuartigen und personalisierten Therapien einfach, sicher und reibungslos zu gestalten", kommentiert Andreas Göbel, Geschäftsführer bei Hypertrust Patient Data Care.HPDC hat seine Lösung Hypertrust X-Chain (https://www.hypertrust-patient.com/solution) um maßgeschneiderte Module erweitert, die das Supply Chain Management für APT nun auf strategischer, taktischer, operativer, fertigungstechnischer und orchestrierender Ebene umfassend ergänzen.Zu den neuen zentralen Anwendungen der Hypertrust X-Chain Lösung zählen:- End-to-End Patient Planning & Drug Product Operations Scheduling (PP&DPOS) für APT, das die Echtzeitberechnung von Slot-Zuweisungen und daraus resultierenden Behandlungsterminen in Make-to-Order-Umgebungen ermöglicht und- ein Manufacturing Execution System (MES) für die APT mit hands-free Visualisierung von Standard Operating Procedures (SOP) durch Augmented Reality (AR) für Produktionsmitarbeitende.Hypertrust X-Chain kann als All-in-One Supply Chain Management-Lösung oder flexibel mit Fokus auf spezifische Module zur Ergänzung bestehender Systemlandschaften implementiert werden.Umfassender Nutzen für Biotech- und PharmaunternehmenStartups, kleine und mittelständische Biotech-Unternehmen profitieren von der Breite der Hypertrust X-Chain All-in-One Supply Chain Management-Lösung für APT. Sie bildet das Backend für eine reibungslose und perfekt funktionierende Supply Chain für personalisierte Therapien. Gleichzeitig strafft sie die Qualifizierungs- und Validierungsaktivitäten ihrer computergestützten Systeme und reduziert die Total Cost of Ownership im Vergleich zu heterogenen Landschaften, die aus Lösungen verschiedener Dienstleister bestehen.Die verschiedenen Module von Hypertrust X-Chain sind kombinierbar, konfigurierbar und skalierbar, um die Anforderungen an die End-to-End-Lieferkette in allen Phasen des Lebenszyklus einer Therapie zu erfüllen, von der klinischen Phase bis hin zur Post-Kommerzialisierung.Hypertrust X-Chain ist flexibel einsetzbar - in zentralen, dezentralen und hybriden Produktionsmodi. Sie bietet allen Beteiligten volle Behandlungstransparenz auf Knopfdruck und gewährleistet reibungslose Supply-Chain-Prozesse mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Kontrolle.Große Pharmaunternehmen mit etablierter IT-Infrastruktur können individuell auf spezifische Module und Services von Hypertrust X-Chain zurückgreifen, um Lücken in ihrer Lösungslandschaft zu schließen, wie z.B. Supply-Chain-Simulationen, Label Management oder den End-to-End Treatment Orchestration Core.Live-Demos auf der Logipharma 2022 in NizzaDie neue Hypertrust X-Chain Lösung wird auf der LogiPharma 2022 (https://ots.de/hY3aW0), dem weltweit führenden Pharma Supply Chain Event, vom 5. bis 7. April 2022 in Nizza, Frankreich, vorgestellt. Das HPDC-Team steht interessierten LogiPharma-Besuchern am Stand Nr. 59 für ausführliche Informationen und Live-Demos zur Verfügung.Über Hypertrust Patient Data CareHypertrust Patient Data Care (HPDC) bietet spezialisierte Lösungen und Beratungsleistungen zur Optimierung der Supply Chain von Advanced & Personalized Therapies. Die Produkte und Dienstleistungen von HPDC unterstützen alle Phasen des Produktlebenszyklus, von (vor-)klinischen Studien bis hin zur späteren Kommerzialisierung. Mit dem breiten Lieferanten- und Dienstleister-Ökosystem von HPDC können Unternehmen den Aufbau ihrer Supply-Chain-Prozesse für neuartige und personalisierte Therapien beschleunigen. Hypertrust ist ein Spin-off der CAMELOT Consulting Group.Über Hypertrust X-ChainHypertrust X-Chain ermöglicht es Pharma- und Biotech-Unternehmen, eine reibungslose Lieferkette für neuartige und personalisierte Therapien zu konzipieren, aufzusetzen, zu planen, orchestrieren, betreiben und zu skalieren, die höchste Datensicherheit auf der Basis neuester Technologie, Dezentralisierung und pharmazeutischer Standards gewährleistet. Hypertrust X-Chain ist die weltweit erste All-in-One Supply Chain Management Lösung für Advanced & Personalized Therapies.Weitere Informationen: https://www.hypertrust-patient.comPressekontakt:Nadine PflaumMarketing LeadHypertrust Patient Data Care GmbHGabrielenstr. 9 | 80636 München | GermanyPhone: +621 86298-270Email: n.pflaum@hypertrust-patient.comwww.hypertrust-patient.comOriginal-Content von: Hypertrust Patient Data Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146252/5189017