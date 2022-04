In den USA hätte ein Querschläger beinahe den Kopf eines 18-jährigen Gamers getroffen. Doch anscheinend rettete ihm ein Kopfhörer von Razer das Leben. Schießereien sind in den USA ein großes Problem. Laut des Statistikportals Statista kamen dort im Jahr 2021 insgesamt 20.827 Menschen durch Schusswaffen ums Leben, 40.541 Menschen wurden verletzt. Neben der gezielten Gewalt treffen dabei auch immer wieder Querschläger gänzlich unbeteiligte Personen - so wie im Fall eines jungen Gamers aus Kalifornien. Querschläger zerfetzt Kopfhörer Auf ...

