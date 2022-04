Berlin (ots) -Die Computer Bild (Andre Hesel, Steuerprogramm-Test: Software für die Steuererklärung, 18.03.2022, Ausgabe 7/2022, verfügbar unter: https://ots.de/vo02Qo) testete die sechs meistverkauften Steuerprogramme für den PC und sechs der "wichtigsten" Online- und Mobilanwendungen.Dabei schnitt Lohnsteuer kompakt mit einer Gesamtnote "gut" (2,1) als beste der getesteten Onlineanwendungen ab. Auch die Web- und Mobil-Anwendung SteuerGo, die auf Lohnsteuer kompakt basiert, wurde mit der Note 2,4 als "gut" bewertet.Zur Begründung heißt es bei Computer Bild: Lohnsteuer kompakt "rechnete den Musterfall korrekt (Note 1,0), lässt sich gut bedienen (Note 2,3) und bietet gute Beratungsfunktionen (Note 2,4)."Computer Bild stellte auch fest, dass das Programm wichtige steuerrechtliche Neuerungen im Veranlagungszeitraum 2021 wie die Mobilitätsprämie berücksichtigt. Mit der Prämie will der Staat - befristet bis 2026 - Geringverdiener unterstützen, die bislang nicht von der Entfernungspauschale beim Arbeitsweg profitierten.Laut Computer Bild berechneten Lohnsteuer kompakt und SteuerGo die Prämie im Test spätestens nach einer Abfrage automatisch, während "diese bei Smartsteuer trotz entsprechender Anzeige nicht im Ergebnis auftauche". Computer Bild weiter: "Komplette Fehlanzeige herrschte diesbezüglich bei den Apps Taxfix sowie Steuerbot. Und beim staatlichen Gratis-Angebot "Mein Elster" muss zuerst das Extra-Formular "Mobilitätsprämie" angelegt und ausgefüllt werden."Laut Computer Bild außerdem gut: Lohnsteuer kompakt und SteuerGo bieten vergünstigte Lizenz-Pakete für drei oder vier Erklärungen.Hier die Ergebnisse aus dem Beitrag für Online-Dienste und Smartphone-Apps:Lohnsteuer kompakt forium 2,1 "gut"Smartsteuer Haufe 2,2 "gut"SteuerGo forium 2,4 "gut"Taxfix Taxfix 3,3 "befriedigend"Mein Elster Finanzamt 4,2 "ausreichend"Steuerbot Haufe 4,6 "mangelhaft""Wir freuen uns sehr über dieses schöne Ergebnis", sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer kompakt. "Es zahlt sich aus, dass wir unermüdlich an der Verbesserung unserer Online-Steuererklärung arbeiten und sehr stark auf das Feedback unserer Kunden hören."Wichtig zu wissen: Lohnsteuer kompakt und SteuerGo sind bis zur Abgabe der Steuererklärung kostenlos. Nutzer zahlen erst, wenn sie ihre Daten komplett eingegeben haben, zufrieden sind und ihre Steuererklärung einreichen wollen.Über Lohnsteuer-kompakt.deDer mehrfache Testsieger Lohnsteuer-kompakt.de ist eine führende Anwendung für die Online-Steuererklärung in Deutschland. Das Programm erlaubt auch Steuerlaien eine schnelle Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung ohne Installation und Aktualisierung einer Software. Die Anwendung berücksichtigt die geltenden Bestimmungen und Gesetze und gibt automatisch individuelle Steuertipps. Lohnsteuer-kompakt.de ist für fast alle Steuerzahler geeignet. Die Anwendung kann bis zur Abgabe der Steuererklärung komplett kostenlos getestet werden.Pressekontakt:Felix BodeewesMail: fbo@lohnsteuer-kompakt.deTelefon: (030) 420246-42Original-Content von: Lohnsteuer kompakt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120615/5189121