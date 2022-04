S&P 500 testet nach dem Fehlausbruch der vergangenen Woche erneut die Hochs vom Februar. Die Futures auf den S&P 500 haben sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt. Anleger sorgen sich u.a. um die zusätzlichen Sanktionen gegen Russland, an denen die EU arbeitet. Eine zunehmende Isolation könnte die Besorgnis über Unterbrechungen der Rohstoffversorgung verstärken. Am Montag beendete der marktbreite Index seine dreitägige Verlustserie und schloss mit einem Bullish-Engulfing - dies könnte auf ...

